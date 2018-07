Amazon Prime Day: 5 datos curiosos sobre esta fecha

¡Llegó el Amazon Prime Day de 2018!

Desde este lunes y hasta el martes a medianoche el gigante del comercio electrónico realiza su día especial de ventas anuales con motivo de su programa de suscripción Prime.

La fecha se ha convertido en sinónimo de grandes ofertas, y ya es conocido como el Black Friday del verano.

En México ya comenzó el Amazon Prime Day, en tanto que en Estados Unidos comenzará a las 3:00 pm (hora del Este).

Por primera vez, el Amazon Prime Day durará más de un día. En esta ocasión se extenderá por 36 horas, hasta las 12 de la medianoche del martes 17 de julio.

La venta especial de más de un millón de artículos se realiza de forma simultánea en 17 países de todo el mundo.

En este sentido, esta será la segunda ocasión que se efectúa en México.

Por primera vez, el Amazon Prime Day incluye ofertas de productos de la cadena Whole Foods, tras su adquisición en 2017.

El programa Prime tiene más de 100 millones de personas suscritas en todo el mundo, con lo que se erige como uno de los mayores atractivos de la compañía.

Amazon lanzó el Prime Day en julio 2015, para celebrar sus 20 años de operaciones.

Too many Prime Day deals coming, too little time? Create a list to compare! https://t.co/2cRCBcbdiy pic.twitter.com/GRdGCXh0z7

— Amazon.com (@amazon) July 15, 2018