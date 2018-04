Amazon entregará paquetes en los automóviles de sus clientes

Amazon anunció este martes que comenzará a entregar paquetes en los automóviles de sus clientes, reseñó el portal The Verge.

La compañía informó que clientes Prime, inicialmente en 37 ciudades de Estados Unidos, podrán utilizar el nuevo “Amazon Key”.

Unlocking delivery possibilities: With Amazon Key, millions of Prime members can now have packages delivered inside their cars at no extra cost. https://t.co/HOtOpl9Etv pic.twitter.com/Sxg4Fdcf6F

— Amazon News (@amazonnews) April 24, 2018