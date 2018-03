Amazon en la mira de Trump

El presidente Donald Trump está “obsesionado” con Amazon, según un nuevo informe divulgado este miércoles.

El portal Axios reseñó que el mandatario estadounidense está buscando medios legales para perseguir al gigante de las ventas en línea.

Capitol Hill wants Facebook's blood, but Trump isn't interested. Instead he wants to go after Amazon, according to five sources who've discussed it with him. https://t.co/U2lhMfFMVo — Axios (@axios) March 28, 2018

El informe señala que Trump cree que Amazon es una fuerza negativa para los comerciantes locales y más pequeños.

En este sentido, estaría armando una estrategia para restringir su dominio en las compras por internet.

Las opciones que Trump estaría considerando incluyen un cambio en la situación fiscal de la compañía o aplicar medidas a través de las reglas antimonopolio.

Las consideraciones de Trump se producen cuando la Corte Suprema estudia un caso que daría a los estados más poder para recaudar impuestos a las ventas en línea.

Pese a que Amazon impone el impuesto estatal a las ventas aplicables, cuando un vendedor externo utiliza la plataforma, ese proveedor debe cobrar el impuesto.

Muchos proveedores externos no recaudan esos impuestos.

Trump vs Amazon

Trump no ha sido tímido sobre su disgusto por Amazon y su director ejecutivo, Jeff Bezos.

The @washingtonpost, which loses a fortune, is owned by @JeffBezos for purposes of keeping taxes down at his no profit company, @amazon. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Posteriormente, Trump publicó que el minorista perjudica al Servicio Postal.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Según Axios, Trump también se ha enfocado en Amazon porque promotores inmobiliarios se han quejado de que la compañía está acabando con tiendas y centros comerciales tradicionales.



Sin embargo, el mandatario aún no no tiene un plan claro para perseguir a la compañía.

Impacto inmediato

Las acciones de Amazon en la bolsa cayeron seis por ciento, tras la divulgación del reporte.

Esta caída representa el golpe más fuerte que ha sufrido la compañía este año, tras un sólido comienzo de 2018.

Actualmente está explorando ciudades en Estados Unidos para su codiciada segunda sede.

Se espera que esta instalación genere una inversión de 5,000 millones de dólares y 50,000 empleos.