Los camiones de Amazon están arrasando por todos lados. Donna Brunswick manejó hasta un Costco el mes pasado para ir por casi un kilogramo (dos libras) de filete crudo… pero no lo recogió en el supermercado, sino en un camión en el estacionamiento.

La carne, que Brunswick dijo fue una buena compra debido a que le costó 20 dólares el trozo, no estaba en la parte trasera de un camión cualquiera.

Fue vendida por Amazon, la tienda que comercializa prácticamente de todo en línea, pero que ahora también vende mariscos, parrillas para panini y más productos de descuento en lo que llama el “Treasure Truck” (Camión del Tesoro).

Es una forma peculiar para que la compañía entre en contacto con sus clientes en persona, expanda su presencia física y se promueva.

Amazon también ha utilizado los camiones para tratar de que la gente vaya a Whole Foods, la cadena de supermercados que compró el año pasado.

El servició debutó hace dos años y los camiones ya recorren casi 40 ciudades de EE.UU. e Inglaterra.

La inspiración, dice Margot Johnson, directora de “Treasure Truck”, fue el camión de helados, otra tienda sobre ruedas que aparece repentinamente.

Aunque las ventas del “Treasure Truck” representan una pequeña fracción del enorme negocio de Amazon, el valor para la compañía podría estar en las descargas de la aplicación que los camiones generan, de su habilidad para evaluar qué productos se venden mejor y las expectativas que ocasionan, indicó Aaron Cheris, quien dirige el modelo de distribución de Bain & Co.

“Amazon hace muchas cosas porque puede”, señaló Cheris.

Los productos son un secreto hasta el día en que los camiones salen a las calles.

Las personas que se inscriben reciben un mensaje en la mañana que anuncia la oferta del día.

WOW! Ordered on lunch break, picked up on the way home – everything I expected and more! Customer service at its best, thanks @treasuretruckUK , looking forward to the cheese this evening!!! 🧀🍷🍴😎 #treasuretruckuk #treasuretruck 🚚 @AmazonUK pic.twitter.com/Z9EpfTBRZp

— Matt Wegner (@m4ttw3g) June 14, 2018