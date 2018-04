Amazon abrirá nuevo centro de distribución en Nevada

Amazon abrirá un nuevo centro de distribución en la ciudad de Las Vegas del Norte, Nevada, según reportó Nasdaq en su página web.

La instalación será la cuarta de Amazon en ese estado, y permitirá la creación de 1,000 empleos de tiempo completo.

La compañía cuenta actualmente con más de 3,000 asociados en Nevada, distribuidos en los centros de Las Vegas y Reno.

Ever wondered what it takes for Amazon to ship an item once you've clicked order? Big shout out to the Eagles at our Livonia facility! https://t.co/8jr3wDuGO1

Amazon explicó que en el nuevo centro de distribución, de más de 800,000 pies cuadrados, se realizarán labores de recepción, empaque y envío de artículos pequeños, tales como libros, utensilios para el hogar y juguetes.

La nueva instalación abrirá a mediados de 2019.

Las inversiones de Amazon en Nevada contribuyeron con 50 millones de dólares adicionales a la economía del estado, entre 2011 y 2016.

El gigante del comercio electrónico estima que sus inversiones han generado más de 1,300 empleos indirectos en el estado, sumados a los asociados contratados por la compañía.

El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, afirmó que el anuncio representa buenas noticias para el estado.

“Amazon ha sido un socio para ayudar a crecer la economía de Nevada. Me complace que sigamos trabajando juntos en el futuro”, señaló.

Por otra parte, autoridades de Rochester, Nueva York, informaron que Amazon abrirá un centro de distribución en la ciudad de Henrietta.

Se tiene previsto que la nueva instalación, la primera al norte del estado de Nueva York, generará un significativo número de nuevos empleos.

El anuncio fue hecho por la alcaldesa del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo.

Welcome to Monroe County, @amazon! We worked with Amazon to bring a 70,000+ square foot distribution facility to Henrietta – Upstate’s first! This is a #prime opportunity and will bring a significant number of jobs here. Monroe County is #openforbusiness! pic.twitter.com/108rupxmeP

— Cheryl Dinolfo (@CherylDinolfo) April 3, 2018