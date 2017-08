Amazon abre 2,500 nuevos empleos en país latino pese a críticas de Trump

Amazon anunció la contratación de 2,500 empleados en puestos administrativos, recursos humanos, finanzas, investigación y fraude, y posiciones gerenciales en Costa Rica.

La empresa busca personas que dominen un segundo idioma, como inglés, portugués, italiano y francés. “Costa Rica es un país que ofrece talento humano de calidad, por eso decidimos continuar invirtiendo en la contratación de personal costarricense. Actualmente, somos más de cinco mil personas quienes formamos parte de esta empresa”, señaló Alejandro Filloy, gerente general de Amazon Costa Rica.

La empresa es uno de los mayores empleadores del sector en el país y con esta contratación alcanzarían un total de 7,500 empleados en un país con un promedio de cinco millones de habitantes.

Así la marca se afianza como uno de los mayores empleadores en el sector de servicios en ese país.

Por su parte el presidente del país centroamericano, Luis Guillermo Solís Rivera, declaró: “Celebramos la apertura de 2,500 empleos durante este año 2017 que hará la empresa Amazon y que es resultado del esfuerzo que realiza Costa Rica para fortalecer las condiciones de competitividad gracias a una estrecha a la alianza con los sectores productivos y empresariales”, según reseñó Forbes.

Recordemos que hace unos días el presidente Trump atacó a esta empresa global, incidiendo incluso en los precios de las acciones de Amazon, lo que resultó en una disminución de alrededor de 6 mil millones en la capitalización de mercado de la compañía en cuestión de minutos, de acuerdo con Mashable.

En su cuenta oficial en Twitter, el presidente Trump acusó a Amazon de destruir empleos y causar “gran daño” a las pequeñas empresas de Estados Unidos haciendo referencia a la expansión de Amazon a otros países. “Amazon está haciendo un gran daño a los minoristas que pagan impuestos. Pueblos, ciudades y estados de los Estados Unidos están siendo heridos – ¡muchos puestos de trabajo se están perdiendo!” expresó en sus 140 caracteres.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017