La compañía Tris Pharma anunció el retiro del medicamento para bebés ibuprofeno líquido, luego de descubrir concentraciones más altas de la sustancia médica en algunos paquetes.

Con sede en Nueva Jersey, la compañía informó que retiró voluntariamente tres lotes de la “suspensión oral concentrada de ibuprofeno para bebés, USP (NSAID)” el miércoles, porque posiblemente contenía cantidades más altas de ibuprofeno de lo que estaba anunciado, según reportó la Administración Federal de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Los medicamentos retirados se vendieron en sucursales de Walmart, CVS y Family Dollar con nombres de marcas de la tienda, dijo Tris Pharma en un comunicado.

“Existe una posibilidad remota de que algunos bebés puedan ser más susceptibles a un mayor nivel de potencia del fármaco, y por lo tanto, puedan ser más vulnerables a una lesión renal permanente asociada a los AINE”, señala el comunicado.

“Los efectos adversos que se pueden experimentar son náuseas, vómitos, dolor epigástrico o más raramente diarrea. El tinnitus, el dolor de cabeza y el sangrado gastrointestinal también son posibles efectos adversos”.

“Hasta la fecha, Tris Pharma Inc. no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con los lotes de productos que son objeto de este retiro”, agregó la compañía.

INFANT IBUPROFEN RECALL: There's a voluntary recall of several brands of infant ibuprofen.

Take a look at a list of impacted products: https://t.co/VyogSeZO27

— Action News on 6abc (@6abc) December 6, 2018