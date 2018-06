Más de 3,000 libras de pollo congelado de la empresa de alimentos Tyson Foods son retiradas del mercado tras descubrir trozos de plástico entre sus ingredientes.

Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU (FSIS en inglés), los filetes de pollo congelado, crudos y empanados se produjeron el 17 de mayo de 2018.

#Recall: Tyson Foods Inc. Recalls Breaded Chicken Products Due to Possible Foreign Matter Contamination https://t.co/JTjsHtqYFh

— USDA Food Safety (@USDAFoodSafety) June 8, 2018