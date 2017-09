Alerta: estas llamadas y mensajes NO son de Equifax, son estafas

Después del intento de robo a Equifax por obtener información financiera y otra información sensible de cerca de 143 millones de consumidores, los residentes de Estados Unidos están preocupados, de hecho, muy preocupados.

Por desgracia, cada vez que hay un escándalo de estas magnitudes, es casi seguro que los criminales están trabajando duro para aprovechar la situación.

Por lo tanto, además de que su información pudo haber estado expuesta ante los delincuentes, además considerada la peor violación de datos en la historia americana moderna, los estadounidenses también deben estar alerta ante las posibles estafas.

La Comisión Federal de Comercio, que está investigando el incumplimiento, emitió una advertencia a los consumidores, publicando una alerta de fraude en su sitio web, instando a la gente a tener cuidado con estafas relacionadas con Equifax que ya están surgiendo de varias formas.

Por ejemplo, los delincuentes están utilizando una estafa telefónica simple para engañar a los consumidores para poder tener acceso a su información personal.

Según la FTC, así sería el modelo de engaño que están usando:

¿Hola?”

Persona en el otro extremo: “Esta es la llamada de Equifax para verificar la información de su cuenta.”

¡Ahí es cuando usted debe estar PENDIENTE! Equifax no lo llamará. No importa lo que diga la persona o quién dice ser, no dé ninguna información. Solo cuelgue el teléfono.