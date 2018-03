Gracias Dios por hacerlo posible 🙏🏽Nuestra misión en @yesyoucan es Transformar el mundo, Una persona a la vez, Un dia a la vez. Es por eso que año tras año nos sumamos a la gran causa del @teletonusa con un pequeño aporte en nombre de toda la familia @yesyoucan y cada uno de uds que lo hizo posible. Gracias al super equipo de @despiertaamerica y @univision por darnos la oportunidad de esta iniciativa. Si #estamosunidos #YesYouCan 💙 #univision #despiertaamerica #teleton #latinos

A post shared by ALEJANDRO CHABAN (@alejandrochaban) on Mar 24, 2018 at 12:50pm PDT