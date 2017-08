Alejandro Chaban dona $20,000 para damnificados por Harvey (FOTOS Y VIDEO)

Ante la tragedia que ha dejado Harvey a su paso por Texas, los famosos no han podido quedarse de brazos cruzados y han hecho donaciones para los miles de damnificados, como fue el caso de Alejandro Chaban, quien a través de Despierta América dio a conocer su donativo.

@alejandrochaban está llegando a la casa de #DespiertaAmerica con una gran noticia. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 7:39 PDT

“Para mí es un honor estar en mi casa, Despierta América, en Univisión, haciendo este pequeño aporte para toda nuestra comunidad en Texas y toda nuestra comunidad en EE.UU., por nuestra gente hemos visto, hemos sido testigos de las víctimas, de los momentos difíciles y yo pienso que es una gran bendición, así que unidos, con fe”, dijo el exconductor del mencionado programa.

También lanzó una invitación para que “si en este momento todavía no has donado, levanta el teléfono, no importa la cantidad, lo importante es que en este momento te unas con ayuda, también necesitamos voluntarios que hablen español, ve a un centro de albergues, que ahí vamos a estar esperando tu ayuda, que unidos somos más y recuerda que el amor todo lo puede”.

@alejandrochaban nos cuenta su sentir al aportar un granito de arena a la Cruz Roja Americana. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 8:27 PDT

Chaban entregó un cheque simbólico por 20,000 dólares, a nombre de su compañía de suplementos alimenticios Yes You Can, que fue muy aplaudido por muchos de los seguidores del programa, que incluso destacaron el hecho de que el conductor aportó casi la misma cantidad de Jennifer López, que fueron 25,000 dólares, lo mismo que donó su novio Alex Rodríguez.

@alejandrochaban contribuye con una donación para todas las víctimas de Huracán #Harvey , sigamos ayudando 👏🏻👏🏻 Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 8:13 PDT

“Este muchacho tan sencillo, donó casi lo mismo que JLo y ARod, increíble, pero cierto”, escribió una usuaria en la cuenta de Instagram del programa.

Sin embargo, a muchos otros les pareció poco: “20 mil dólares muy poquito para lo que él vende su producto bien caro”.

“Por favor, JLo dio 25 mil que gana millones, dejen de juzgar, ¿ustedes ya donaron aunque sea unos 100 dólares?”, replicó alguien más.

Mientras que a otros usuarios de la red social les pareció que su acción debía mantenerse anónima: “¿Por qué no lo hizo discretamente? ¿Por qué tiene que salir a publicar lo que va a hacer? Es de humilde dar sin recibir nada a cambio. Él está dando para recibir publicidad, la verdad te apoyaba, pero ya te has vuelto igual a todos aquellos que viven para figurar”.

“Si no ayudan, critican, si ayudan, también, yo pienso que la ayuda es dar lo que uno pueda sin poner tarifa”, opinó otra usuaria.

Jennifer López y Álex Rodríguez fueron los primeros en anunciar su donativo: “¡Hola a todos! Hemos estado viendo todo lo que ha sucedido en Houston y tenemos el corazón roto por todas las familias de este lugar, todas las víctimas, hemos visto fotos de niños y todas las imágenes que son devastadoras. Nosotros solo queremos hacer nuestra parte para ayudar”, dijo JLo en un video publicado en Instagram, según reportó Univisión.