Hola a todos, hace unos meses compartí con ustedes la historia de Jocelyn, el día de hoy les comparto esta horrible noticia. Jocelyn falleció esta mañana y jamás repetiré lo que todo el mundo dice que es la típica frase “perdió la batalla contra el cancer ” porque no fue así, ella no perdio encontra de nada ni nadie… aquel que a visto a una persona luchar por su vida contra esta maldita enfermedad saben que son verdaderos guerreros a los que simplemente les llego su momento de partir y punto, no pierden en contra de nada, siempre serán victoriosos ante nuestros ojos. ______________________________Hoy quiero pedir su ayuda, los costos de un sepelio son grandes y la mamá de Jocelyn está aquí en estados unidos sola. Hoy ella nos necesita, no para hacerle menos su dolor, si no para que no tenga que estresarse por algo mas. NINGÚN PAPA MERECE PASAR POR ALGO ASÍ. dale click al link en mi bio. GRACIAS💔

