La Alcaldía de Denver proveerá fondos y asistencia técnica a organizaciones no lucrativas locales que capaciten a abogados para representar sin costo a inmigrantes o refugiados, sin antecedentes criminales, con orden de deportación, incluyendo a “soñadores”.

Para proteger el proceso judicial de esos inmigrantes, especialmente aquellos con orden de deportación, pero sin haber cometido crímenes, Denver ha creado un fondo de 200,000 dólares provenientes de la cuenta general de la ciudad; 50,000 dólares del presupuesto local de ayuda comunitaria, y las contribuciones de dos organizaciones locales: 5,000 dólares de la Fundación Denver y 30,000 dólares de la Fundación Comunitaria Rose.

También por primera vez se cuenta con un subsidio nacional, 100,000 dólares otorgados por el Instituto Vera de la Red de Ciudades Seguras y Equitativas para Todos (SAFE Cities, en inglés). “La comunidad inmigrante de Denver desempeña un papel vital en nuestra ciudad. Estos fondos expandirán nuestra habilidad de cumplir con nuestra misión básica de proteger a las familias y a los niños de Denver”, anunció alcalde Michael Hancock.

Inclusion, acceptance & opportunity – Denver’s Immigrant Legal Services Fund will promote preserving and protecting families & children living in Denver, due process and access to justice for vulnerable members of our community, including #DACA recipients https://t.co/a8BzD13dXc

