Para 22,000 productores de aguacate de Michoacán hay dos celebraciones estadounidenses que se convirtieron en las favoritas: el Super Bowl y el cinco de mayo, las dos fechas en que más se consume guacamole, lo que convirtió al también llamado ‘oro verde’, en uno de los principales productos agrícolas que más exporta México a EE.UU.

Solo esos dos eventos generan exportaciones por 125,000 toneladas, de las casi 800,000 que se venden al mercado estadounidense cada año, es decir, 15 por ciento de toda la exportación anual mexicana del producto se envía en dos fechas, explicó el vocero de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México (Apeam), Ramón Paz.

Por ello, ahora que hay incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), productores mexicanos confían en que no se afectarán las exportaciones del aguacate a EE.UU., porque ese país es deficitario, al registrar importaciones por 860,000 toneladas anuales en 2016, de acuerdo con Comtrade y la Comisión de Comercio Internacional de esa nación.

“La renegociación no debe afectar. EE.UU. no produce prácticamente nada. Y California, que es el estado productor, tiene sequía. No les conviene porque generan muy poco del fruto”, aseguró el director financiero y de inversiones de Golden Stone y Rancho Agrícola El Zapotal, Antonio Herrero Castillo.

Además, México se consolidó como el principal exportador mundial de aguacate con un millón 12,000 toneladas en 2016, lo que lo ubica como el gran líder, porque muy lejos quedan Países Bajos, con 195,000 toneladas; Perú, con 19,000, y Chile, con 147,000.

Las exportaciones agropecuarias de México en 2017 sumaron 15,975 millones de dólares, de los cuales 3,201 millones fueron de aguacates, siendo EE.UU. el principal mercado, un país que compra 80 por ciento de la producción mexicana, específicamente la cosecha de Michoacán, único estado con permiso sanitario estadounidense para exportar.

El aguacate mantiene el dinamismo de las exportaciones agropecuarias. Si se considera el valor de ventas externas de enero a febrero de 2018, el fruto verde fue el principal producto agrícola mexicano que se envió al mundo, con ventas por 562 millones de dólares, seguido por el jitomate, con 465 millones, y el pimiento con 307 millones, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Incluso, en ese primer bimestre, las exportaciones de aguacate se acercaron a la cerveza, el producto agroindustrial de exportación número uno del país, el cual acumuló en esos dos meses ventas por 622 millones de dólares.

Aguacate no ‘teme’ a renegociación del TLCAN

El aguacate puede exportarse sin arancel tanto a EE.UU. como a países europeos, Japón, Canadá, mientras que en China se paga un impuesto de 0.025 por ciento.

El mercado estadounidense es el preferido por los mexicanos, en gran medida porque es el destino donde se vende a mejores precios la fruta, como por la cercanía, porque en menos de dos días se puede llevar el aguacate desde una huerta michoacana hasta territorio estadounidense, coinciden expertos en el tema.

Por ejemplo, en 2017 cuando el aguacate registró muy altos niveles de precios, las cajas de 11.3 kilos de aguacate se pagaron al productor a un promedio de 75 pesos y se vendieron en las tiendas de autoservicio estadounidenses entre 185 y 190 pesos por kilo, explicó el director general de Guacamolito Procesadora, Golden Stone Comercializadora y Rancho Agrícola El Zapotal, Miguel Peinado de Golden Stone.

Pero los precios dependen de la cosecha tanto nacional como internacional. Y para este ciclo el productor recibirá entre 25 y 30 pesos en promedio, dependiendo de la calidad del aguacate, agregó Paz.

“De Michoacán a la frontera con EE.UU. esta fruta puede llegar en 24 horas. Si va a Nueva York se tarda en tres o cuatro días, mientras que a Texas en 24 horas”, con la ventaja de que hay cosecha prácticamente todo el año, así que se puede surtir al mercado estadounidense, expuso el vocero de la Apeam.