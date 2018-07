El gobierno de Donald Trump anunció el martes que pagará miles de millones de dólares a agricultores que se vean afectados por los aranceles que el mismo Trump ha impuesto, en medio de numerosas disputas comerciales con otros países.

El plan se enfocará en productores de soya y otros del centro norte de Estados Unidos, afectados por las represalias adoptadas por otros países.

El Departamento de Agricultura dijo que la iniciativa incluiría asistencia directa a los agricultores, compras de cosechas excedentes y fomento comercial para ubicar nuevos mercados.

Las autoridades dijeron que el plan no necesitaría aval del Congreso y que se pondría en marcha mediante la Corporación de Crédito a Productos Básicos, una rama del departamento relacionada con precios agrícolas.

“Esta es una solución de corto plazo que dará al presidente Trump y su gobierno tiempo para trabajar en acuerdos comerciales de largo plazo”, dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue.

Funcionarios dijeron que los pagos directos podrían ayudar a los productores de soya, sorgo, maíz, trigo, algodón y lácteos además de porcicultores.

Los alimentos comprados a los productores podrían incluir algunos tipos de frutas, nueces, arroz, leguminosas, lácteos y carne de res y de cerdo.

En Kansas City, Trump dijo ante una convención de veteranos que intenta renegociar aquellos acuerdos comerciales, que en su opinión han perjudicado a los trabajadores estadounidenses y solicitó paciencia.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that – and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018