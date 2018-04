Los agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach recibieron casi 3.3 millones de dólares por las horas extras trabajadas para proteger al presidente Donald Trump.

El monto comprende las visitas realizadas entre octubre de 2017 y febrero de este año, según información de esa fuerza.

El diario Sun Sentinel de Fort Lauderdale (sureste de Florida) indicó que Trump ha visitado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach 17 veces desde que asumió la Presidencia en enero de 2017.

En el periodo entre octubre de 2017 y febrero de 2018, la cuenta por horas extras de los agentes del condado de Palm Beach fue de 3.26 millones de dólares.

Desde el 1 de febrero hasta la fecha, Trump el presidente ha visitado Mar-a-Lago en seis ocasiones.

Todavía no se ha informado sobre el costo de las horas extras de los agentes durante de esas visitas.

Según el diario, el Gobierno federal pagó 3.4 millones de dólares por horas extras entre enero y septiembre de 2017.

El Gobierno federal se hace cargo de esos gastos desde que en 2017 funcionarios municipales y congresistas se quejaran del costo que tenían para el erario público esas visitas.

La última vez que Trump estuvo en Mar-a-Lago fue la semana pasada, cuando recibió al primer ministro japonés, Shinzo Abe.

El presidente se quedó hasta el domingo en la llamada “Casa Blanca de invierno” o la “Casa Blanca sureña”.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017