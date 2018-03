Adolescente gana lotería de por vida

Una adolescente canadiense de Quebec, que compró un boleto de lotería por primera vez para celebrar su entrada a la edad adulta, gana la lotería con un premio semanal de $ 1,000 de por vida.

Charlie Lagarde ganó el gran premio en la lotería Gagnant à Vie.

Lagarde celebraba su 18º cumpleaños y según declaraciones de la lotería canadiense Loto-Quebec, la joven fue a la licorería local para comprar vino espumante y también , el 13 de marzo, se compró un billete de lotería de “raspadita” de $ 4 en una tienda cercana. La joven se enteró de su suerte al llegar a su hogar.

Después de ganar el premio mayor, y de comunicarle la buena noticia a su familia, Charlie se tomó unas semanas para decidir qué haría con el dinero: si aceptaba un pago global de $ 1 millón o la anualidad a de $ 1,000 semanales de por vida. Un asesor financiero le sugirió que acepte la cantidad semanal por su edad.

“No tiene impuestos, lo que equivale a un salario de más de $ 100,000 al año, por lo que es un gran comienzo de la vida adulta para esa joven”, dijo el martes Patrice Lavoie, vocero de la corporación de lotería. “Ese fue su primer boleto de lotería y fue el boleto ganador”.

La joven reclamó su premio el lunes en la oficina central de Loto-Quebec en Montreal, junto con familiares y amigos.

¿Qué hará con el dinero? Charlie quiere seguir su sueño de viajar y recorrer el mundo y también dijo a los funcionarios de la lotería que quiere estudiar fotografía y espera algún día hacer realidad el sueño de trabajar para la publicación National Geographic.

