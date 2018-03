Más de 100 personas y varias empresas en Jacksonville, Florida están acusadas de fraude en cupones de alimentos o Food Stamps tras una investigación de varios años, de acuerdo con la policía.

El alguacil de Jacksonville, Mike Williams, dijo que los detectives encubiertos identificaron a 115 personas acusadas de intercambiar beneficios de SNAP/EBT por dinero en efectivo, en la Operación Half-Back.

Williams dijo que la oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar el fraude en los cupones de alimentos luego de que se creara un grupo de trabajo en julio de 2012.

#JSO “Operation Half-Back”

Targeting those in #JAX scheming to defraud public assistance (SNAP/EBT).

🔺 390 undercover transactions from Feb 2017 – July 2017

🔺Each transaction was audio/video recorded

🔺198 total suspects

🔺161 warrants waiting to be issued. #OperationHalfBack pic.twitter.com/sx7l4TviR6

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) March 13, 2018