El acuerdo con México alcanzado en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es a favor del empleo en los dos países, aseguró el presidente Donald Trump.

Tres semanas después de haberlo anunciado en la Casa Blanca junto a miembros del Gobierno mexicano, Trump insistió que el acuerdo preliminar en principio es muy bueno para los dos países en todas las áreas y espera alcanzar un acuerdo también con Canadá.

“Tenemos unos tremendos acuerdos llegando: Con México ya está en su mayor parte terminado. Está ya en papel. Tenemos una gran relación y creo que tenemos un gran acuerdo para ambos”, dijo Trump tras una sesión de su Consejo Nacional para el Trabajador Estadounidense.

“Tenemos verdaderamente un gran acuerdo con México y pienso que es bueno para los dos (países). Es muy pro empleo y muy pro todo para ambos… el acuerdo está hecho y está en el proceso de ser concluido”, dijo.

Today, as we celebrate Hispanic Heritage Month, we share our gratitude for all the ways Hispanic-Americans make our country flourish and prosper. Today, and every day, we honor, cherish, and celebrate Hispanic-American Workers, Families, Students, Businesses, and Leaders… pic.twitter.com/2AxlbluB2S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018