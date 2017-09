Actriz de Televisa abre cuenta GoFundMe y promete comprar víveres para afectados por sismo (FOTOS)

A la actriz Ana Brenda Contreras le tocó el sismo en pleno Paseo de la Reforma y no quiere que se le olvide lo que sintió, pero más allá de lamentarse, la mexicana puso manos a la obra y empezó a recaudar fondos a través de una cuenta de GoFundMe.com.

“Nunca había sentido este miedo ni me había sentido tan pequeña”, escribió la novia del actor español David Sánchez en su cuenta de Instagram, en una publicación para informar que estaba junto a amigos y seres queridos, “todos bien, acompañándonos y viendo cómo ayudamos”.

🇲🇽 🙏🏼❤️ #FuerzaMexico Una publicación compartida de Ana Brenda (@anabreco) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 3:19 PDT



“No quiero que jamás se me olvide lo que sentí ni dar por hecho nada”, agregó la protagonista de novelas como La Imperdonable, que en otra publicación horas más tarde explicó la forma en que había decidido ayudar.

“Por favor yo sé que muchos me siguen de muchos países, hoy vi de primera mano lo mucho que se necesita en mi ciudad, en mi colonia. Todo lo que se reúna lo pasaré a la cruz roja. Toda la ayuda es importante”, escribió Ana Brenda junto al hashtag #Fuerzamexico”.

Entonces agregó: “He iniciado una campaña de recolección de fondos para Ayuda México Por favor, pulsa para donar gf.me/u/cx3cwu ayúdenme a difundir! LINK EN BIO! www.gofundme/ayudamexicoanabreco. No hagan caso a ningún link que no sea el de mi bio”.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y según ella misma publicó cerca de la medianoche, ya llevaba más de 6,000 dólares reunidos, los cuales se había comprometido a entregar directamente a la Cruz Roja Mexicana, pero la mañana de este miércoles informó que había decidido comprar directamente los víveres, porque la ayuda se necesitaba en ese instante.

“He decidido comprar personalmente víveres y llevarlos a refugios y necesitados con una camioneta. Corran la voz y donen con confianza”, explicó la actriz a sus seguidores y también rápido recibió respuesta.

“Es mejor idea comprar y entregar ya, como has dicho la ayuda se necesita ya. No creo que alguien se moleste por no hacer lo planeado desde el principio, al contrario! Gracias @anabreco por ayudar y movilizarte”, le respondió una fan.

“Gracias por lo que está haciendo pero propongo que aparte de comida, también compremos con el dinero herramientas para la gente que está ayudando allá afuera! Ya sean cascos, tapabocas, gasas, lo que sea para curación y herramientas!”, agregó alguien más.

“Estoy con un grupo de amigos y vamos a comprar cosas para llevar a los albergues de los más necesitados. A donde hay gente con más necesidades. Les estaremos poniendo por aquí”, explicó nuevamente Ana Brenda.

Otra seguidora le respondió: “¡Ya doné! ¡Confío más en ti que en algunas de las fundaciones!”.

Si usted desea donar a la cuenta creada por Ana Brenda Contreras, puede hacerlo a través de la página web: www.gofundme/ayudamexicoanabreco, solo necesita tener una tarjeta de crédito, la misma página le indicará las instrucciones. No olvide que sus donativos se harán en dólares.