Un grupo de 16 estrellas de Hollywood pidieron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que establezca un salario fijo para trabajadores de restaurantes que dependen de las propinas, y que en su mayoría son mujeres.

El grupo de actrices reúne a Jane Fonda, Lily Tomlin, America Ferrara, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman.

También incluye a Rashida Jones, Amy Poehler, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Brie Larson, Debra Messing, Michelle Williams, Amber Tamblyn, Erika Alexander, Ashley Judd y Sarah Silverman.

Las actrices enviaron una carta a Cuomo en la que aseguran que con esta medida se podrían reducir a la mitad los casos de acoso sexual en la industria de los restaurantes.

La misiva destaca que el 70 por ciento de los camareros son mujeres.

El sector, con 13 millones de empleados, acumula la mayoría de quejas por acoso sexual presentadas por féminas.

Las quejas de mujeres en ese sector duplica al resto de la fuerza trabajadora femenina del país, afirma el documento.

“Muchos en el mundo del entretenimiento trabajamos en restaurantes hasta que obtuvimos nuestra gran oportunidad”, afirma el texto del movimiento “Time’s Up”, contra el acoso sexual y a favor de la igualdad de género.

I was a waitress for 5 yrs. This is so accurate. https://t.co/Ye5LFtuxSG

— Jessica Chastain (@jes_chastain) March 12, 2018