Una trabajadora del gobierno federal disfrutó de un premio de 100,000 dólares, gracias a que aceptó el consejo de un extraño y decidió cambiar su rutina habitual para jugar la lotería.

La residente de Silver Spring juega raspaditos de la Lotería de Maryland una vez a la semana y solo compra juegos de un dólar y de dos dólares.

Pero hace unos días aceptó el desafío de otro jugador que encontró en la tienda y eso la hizo comprar un boleto Crossword de diez dólares, un giro a su rutina que la llevó a obtener 100,000 dólares.

La esposa de 51 años y madre de dos hijos estaba de compras cuando se detuvo en Long Branch Beer & Wine en Silver Spring, según reportó la Lotería de Maryland.

PUEDE INTERESARTE: Nuevo video del atentado a las Torres Gemelas a 17 años de la tragedia

“Juego cuando voy de compras, que termina siendo una vez a la semana”, dijo.

“En el camino, siempre recojo un par de boletos de cero. Se sentía raro pagar cinco dólares por un boleto de lotería, así que me quedé con los juegos de menor precio. Me ha ido muy bien con ellos también. He ganado tanto como 50 dólares”.

Mientras estudiaba su selección de boletos instantáneos en la tienda minorista del condado de Montgomery, la mujer recibió lo que resultó ser un buen consejo.

El consejo de un extraño le cambió la vida

“Un hombre a mi lado sugirió que probara un boleto de diez dólares, que los premios eran mucho más grandes que mis (boletos) de un dólar. Pensé ‘¿por qué no?'”, recordó la afortunada ganadora.

Después de elegir el juego de Crossword de 100,000 dólares, decidió dar un paso más lejos de su práctica habitual. “Siempre rasco mis boletos en casa, ¡siempre! Pero esta vez, lo hice allí mismo”.

¡La mujer del condado de Montgomery se sorprendió por lo que vio! Inmediatamente escaneó el boleto instantáneo y luego le pidió al cajero que revisara el juego también. El cajero dio inicio a su celebración.

“¡Él comenzó a gritar! Había mucha gente allí y en un minuto o dos, todos se estaban reuniendo para felicitarme”, dijo la ganadora.

Mientras que el personal de la tienda estaba feliz por la victoria de esta afortunada dama, Long Branch Beer & Wine también es una ganadora. La tienda ubicada en el 649 University Bulevar East ganó un bono de 1,000 dólares de la lotería por vender el raspadito máximo de 100,000 dólares o más.

La feliz ganadora planea usar de inmediato sus ganancias. “Mi casa es un desastre en este momento”, dijo, “porque estamos renovando varias habitaciones. Esto nos ayudará a hacerlo más rápido para que mi familia pueda disfrutarlo en un mes o dos, en lugar de seis”.