Armando Mery llegó a Estados Unidos desde Argentina de la manera que muchos esperan, contratado por una empresa. Sin embargo, no todo salió de la manera que él esperaba pues llegó un año de crisis en la empresa y ésta decidió terminar los contratos. Además un accidente laboral lo dejó sin la movilidad parcial de su brazo.

Luego de esta crisis, Armando Mery se mudó a otro estado donde un amigo le dio trabajo. A pesar de que allí duro un buen tiempo, el duro clima de Michigan lo hizo mudarse a Georgia, dónde compró un taxi y se dedicó a una actividad diferente a la que estaba acostumbrado.

Relacionado: El negocio de la pintura dio color a la vida de este inmigrante sin planearlo (VIDEO)

Otra crisis golpeó al país y finalmente Armando consiguió un trabajo en una compañía de reciclaje. Armando empezó a trabajar como chofer de uno de los camiones. Así duro un tiempo hasta que llegó un día de no olvidar.

“Llovía mucho por esos días y yo era chofer, no ayudante. Pero aún así, me dieron la orden de que tenía que ayudar y yo no tenia el vestuario ni zapatos adecuados para la lluvia.” Armando Mery.