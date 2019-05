Página

Si tienes un buen trabajo, pero aun así no logras ahorrar. Entonces escucha lo que el asesor financiero Andrés Gutiérrez nos cuenta.

Hacer un plan es una de las claves para salir de la ruina financiera.

¿Sabes cuál es la razón número uno por la que las personas caen en la ruina? ¿El despilfarro, los caprichos?

Tengo trabajo, no tengo deudas, pero no puedo ahorrar. ¿Es tu caso? El analista financiero Andrés Gutiérrez nos revela dos secretos para acabar con la ruina financiera en la que uno vive cuando no tiene ahorros.

Para salir de la ruina financiera

Primero: Haz un plan a corto plazo, escríbelo y contempla la jubilación

Todo mundo quiere tener ahorros, pero si no tienes una meta específica en cuanto a la cantidad de ahorro y una fecha de cumplimiento, los ahorros no se acumulan. Siempre habrá algo en qué gastar.

Hay personas que nunca tenían ahorros. Pero lograron juntar 1,000 dólares en 30 días. Ese es el pasito número uno del plan financiero que recomiendo. ¿Cómo pudieron juntar esa cantidad de dinero en tan poco tiempo? Haciendo un plan por escrito para lograr esta meta.

Eso es una meta a corto plazo, pero a largo plazo sería ahorrar para la jubilación. El que no ahorra para el retiro, termina buscando el libro: “Cómo preparar comida de perro y que te guste”. Cuando calculas cuánto se va a tomar para jubilarte con dignidad, sabes cuánto tiempo tienes y podemos figurar cuánto se necesita por mes.

Cuando uno tiene claro el propósito de la meta y la meta es importante, no es difícil invertir 300 dólares por mes para jubilarte con un millón de dólares.

Segundo: Primero damos, segundo ahorramos. Ese es el secreto

Si crees que te va a sobrar para ahorrar. Entonces, nunca saldrás de la ruina, aunque te dupliquen el sueldo. Pues para el ahorro nunca sobra. El ahorro solo sucede cuando es una prioridad. Primero damos, segundo ahorramos. Este es el secreto: vivimos con el resto. Este es uno de los secretos principales de cómo, personas normales con sueldos promedio, logran acumular riqueza.

