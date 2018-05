Exactamente una semana después del incidente en que amenazó con llamar al ICE a unos hispanos que hablaban español en un restaurante, el abogado Aaron Schlossberg ofreció una disculpa a través de su cuenta de Twitter.

“A la gente que insulté, me disculpo. Verme a mí mismo en Internet me abrió los ojos –la manera en que me expresé es inaceptable y no es la persona que soy. Veo que mis palabras y acciones lastiman a la gente y por eso, lo lamento profundamente”, escribió el hombre que el martes pasado estalló en un “Fresh Kitchen” de Manhattan, al ver que dos mujeres hispanas charlaban en español con un empleado del local.

En su disculpa, el abogado que tras el incidente fue desalojado de su oficina aclaró que no es racista y que la prueba está en haberse mudado a Nueva York.

“Lo que el video no transmitió es el yo real. No soy racista. Una de las razones por las que me mudé a Nueva York es precisamente por la notable diversidad que ofrece esta maravillosa ciudad. Amo este país y esta ciudad, en parte debido a los inmigrantes y la diversidad de culturas que los inmigrantes traen a este país”.

El hombre de 42 años y originario de Pensilvania, al que le llevaron mariachis y tacos el viernes pasado a las afueras de su lugar de trabajo como una forma de protesta, terminó su mensaje con: “Una vez más, mis más sinceras disculpas a todos a quienes herí”.

Cabe recordar que, Aaron Schlossberg se hizo viral luego de que el esposo de una de las mujeres agredidas publicó el video en Facebook.

En el video se ve a Schlossberg decir: “Si tienen las agallas para venir aquí y vivir de mi dinero, yo pago por su bienestar, pago por su capacidad de vivir aquí. Lo menos que pueden hacer es hablar inglés”. Inmediatamente después lanzó la amenaza de llamar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

No creen disculpa del abogado que amenazó a hispanos

Pero muchos no creyeron en la sinceridad de las palabras del abogado: “Solo estás disculpándote porque tu carrera está siendo impactada. Veamos qué piensa la junta disciplinaria del abogado de Nueva York sobre su patrón de hostigamiento e intolerancia de varios años”, “incluso descartando las cosas que dijiste en mítines políticos, en otra ocasión te grabaron en video atacando a una persona al azar en la calle y llamándolo ‘jod… extranjero’ (era, irónicamente, un blanco de Boston). Quién sabe qué más has hecho”.

Mientras que otros opinaron que debe ser castigado por esa conducta: “Como abogado con licencia y funcionario de los tribunales, tú tienes la obligación ética de ser un ciudadano honrado y tratar a todas las personas que conoces con respeto. Estás fallando esa obligación. Tú debes ser expulsado.

“Imagínense, si hay tantos videos de él atrapado en acción, cuántas otras veces actuó así y nadie lo capturó. Tiene que haber cientos”, agregó alguien más.