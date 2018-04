La presión del presidente Donald Trump por una resolución rápida de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ve frustrada por diferencias persistentes entre Estados Unidos, Canadá y México respecto de una serie de cuestiones decisivas.

Luego de siete rondas, los negociadores han ingresado en lo que han dado en llamar una ronda permanente en Washington hasta alcanzar un acuerdo.

En tanto, desde este lunes se internan en conversaciones más técnicas, mantienen el disenso con respecto a normas de contenido regional para los automóviles y otros puntos espinosos.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence y el primer ministro canadiense Justin Trudeau mencionaron durante el fin de semana que se podría cerrar un acuerdo en semanas.

Una reunión entre funcionarios comerciales programada para la semana pasada se canceló cuando el representante de Comercio estadounidense Robert Lighthizer decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, en Perú.

No se sabe cuándo podrá reprogramarse.

Con respecto a temas clave, desde los autos hasta las compras del Gobierno, Estados Unidos insiste en exigencias que sus socios consideran insostenibles.

Los líderes de los países dicen que se podría concluir un acuerdo en un lapso de semanas.

“La única forma de que esto se concrete, francamente, es que Donald Trump capitule”, dijo Jerry Dias, responsable de Unifor, el mayor sindicato privado que representa a los trabajadores del sector automotor, luego de reunirse con el principal negociador del TLCAN por Canadá, Steve Verheul, el viernes pasado.

“En definitiva, deberá encontrar la manera de proclamar la victoria al tiempo que da un paso atrás con respecto a toda una serie de propuestas estadounidenses. No sé cómo se hacen las dos cosas”, explicó Dias.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018