Los jubilados están listos para ver el mayor aumento en sus cheques mensuales de la Seguridad Social en siete años, a partir del primero de enero.

El ajuste por costo de vida de la Administración del Seguro Social para el próximo año es del 2.8 por ciento, lo que aumentará el cheque del beneficiario promedio en aproximadamente 39 dólares por mes (o 468 dólares por año). El aumento es el mayor desde el año 2012, según reportó Fox Business.

El beneficio máximo actual recaudado por una persona que se jubila a la edad de jubilación completa (66 años) para las personas nacidas entre 1943 y 1954, aumentará en aproximadamente 73 dólares por mes.

Alrededor de 67 millones de beneficiarios de Seguridad Social y Seguridad de Ingreso Suplementario se verán beneficiados.

El ajuste por costo de vida fue del dos por ciento en 2018, o 27 dólares por mes en promedio, pero se percibió en gran parte como compensado por los aumentos en los costos de Medicare.

Se proyecta que las primas de la Parte B de Medicare aumenten en aproximadamente 1.50 a 135.50 dólares por mes durante el 2019.

El aumento de los beneficios de la Seguridad Social en 2018 siguió a un aumento del 0.3 por ciento en 2017 y ningún aumento en 2016.

Check out this important message from #SocialSecurity on the 2019 #COLA increase: https://t.co/QO198MWXOP #2019COLA pic.twitter.com/KKkcEbovsn

— Social Security (@SocialSecurity) December 7, 2018