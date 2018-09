¿A cuánto está el cambio del dólar al peso hoy 19 de septiembre y por qué?

El miércoles el peso mexicano se recuperó seis centavos frente al dólar con respecto a la sesión del martes. La razón de la revaloración para la moneda azteca fue la noticia de la aplicación de aranceles menores a los esperados al comercio entre Estados Unidos y China, lo que puede contribuir a ganar tiempo para que ambas naciones se sienten a la mesa de negociaciones.

¿A cuánto está el cambio del dólar hoy?

A las 6:00 a.m. cada dólar estadounidense tiene un valor de 18.76 pesos mexicanos, según la Comisión de Bolsa y Valores​ de Estados Unidos. Esta cifra es intermedia entre el cambio al llamado mayoreo y menudeo.

De acuerdo a los récords del Banco de México, un dólar se vendió el viernes en un máximo de $18.75 y un mínimo de $19.00 pesos al mayoreo, o cotización interbancaria.

Sin embargo, al menudeo, en ventanilla bancaria, un dólar se vende y compra al cierre de esta nota en $18.42 pesos.

Estados Unidos anunció el lunes que impondrá aranceles a importaciones chinas por un valor de $200,000 millones, pero no incluyó relojes inteligentes ni otros productos de consumo, gravámenes que se temía afectarían más la relación entre ambo mercados.

La reacción favorable del mercado “tiene que ver con la exclusión de varios bienes relevantes de la lista de los productos” que serán grabados con aranceles, dijo Banorte en un reporte.

Si bien el dólar se ha beneficiado de la búsqueda de seguridad ante la escalada del conflicto con China, el retroceso del billete verde llevó a los inversores a temer el impacto general que podrían tener las tarifas sobre la economía estadounidense.

No obstante, analistas de Banco Base dijeron que debido a que la guerra comercial es un factor negativo para las expectativas de crecimiento global, se mantiene el riesgo de una depreciación del peso en el corto plazo, en particular si no se alcanzan avances en la negociación entre Estados Unidos y Canadá en el marco del TLCAN.

¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio se determina libremente en el mercado sin la intervención de las autoridades, esto es, bajo un régimen cambiario de libre flotación. La Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, y a cuyo cargo está la determinación de la política cambiaria del país, puede facultar al Banco de México para llevar a cabo operaciones en el mercado cambiario si ésta lo considera necesario.

