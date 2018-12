La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó este miércoles la tasa de interés, en línea con lo esperado por el mercado, aunque contrario a los deseos del presidente Donald Trump.

Así, el referencial queda en un rango de 2.25 – 2.50 por ciento, en una decisión adoptada de forma unánime al término de la última reunión del año del banco central.

Esta es la cuarta alza en el referencial en lo que va del año, luego de las de marzo, junio y septiembre. Es también la novena alza desde que inició el ciclo de alzas en diciembre de 2015.

El nivel actual de la tasa es el más alto desde febrero de 2008, previo a la explosión de la crisis de ese año que obligó a la Fed a bajar el referencial cercano a cero, un nivel históricamente bajo.

El alza provocará molestia de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha atacado repetidamente a la Fed por aumentar el costo del dinero este año, diciendo que estaba socavando sus esfuerzos para impulsar la economía.

Trump había advertido el martes a los miembros de la Fed que no “cometan otro error”.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018