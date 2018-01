9 cosas por las que probablemente pagará más en 2018

Con el cierre del año 2017, es un buen momento para recordar que prácticamente nada permanece estático durante un período prolongado. Los precios no son una excepción. Es por eso que es importante que ajustemos nuestras expectativas (y nuestro presupuesto) para 2018.

A menos que siempre compres a granel y hayas cargado montones de cosas en tu despensa, probablemente gastarás un poco más de dinero que el año pasado por el mismo artículo, y es mejor que levantes la cabeza.

9 cosas que probablemente subirán de precio en 2018

Si bien no pretendemos ser adivinos, aquí algunos precios que se espera que aumenten para este año.

Sellos

Justo cuando creía que el correo no podía ser más frustrante, el precio de las cartas y paquetes de correo aumentará a principios de 2018. El Servicio Postal de los EE.UU. propuso nuevas tarifas postales que se implementarán desde el domingo 21 de enero de 2018, y fueron aprobadas recientemente por la Comisión Reguladora de Correos (PRC).

La mayoría de los sellos verán un aumento de un centavo, incluido el sello Forever, que irá de 49 a 50 centavos. Los sellos postales pasarán de 34 a 35 centavos y lo mismo para las letras medidas (46 a 47 centavos). Para obtener más información sobre los precios, visite el sitio web de USPS.

Drogas

Se espera que el precio de los medicamentos recetados aumente a medida que la industria farmacéutica continúe impulsando los costosos medicamentos especializados, de acuerdo con el Pronóstico de Precios de Medicamentos de julio de 2017 de Vizient Inc. Se pronostica este aumento general en 2018 aunque se espera que el costo de las marcas genéricas siga disminuyendo, según el informe.

“El tema del alto costo de los medicamentos sigue generando un escrutinio bipartidista dentro del Congreso de los EE.UU.”, dijeron los autores del estudio. “Varias leyes pendientes introducidas en 2017 intentan eliminar las barreras al desarrollo genérico y biosimilar, así como acelerar la aprobación de la competencia cuando hay un número limitado de fabricantes de medicamentos. Este enfoque en los costos de los medicamentos ha llevado a varios proveedores a prometer que limitarán los aumentos de precios a ciertos umbrales o incluso a índices definidos externamente”.

Teléfonos inteligentes de gama alta

El iPhone X de Apple llegó al mercado a finales de 2017 con un precio de 999 dólares, un aumento de casi 250 dólares con respecto al modelo anterior. Luego, Google presentó el Pixel 2XL con una versión de 128 GB por 949 dólares. Suponemos que los teléfonos inteligentes de gama alta seguirán subiendo de precio a medida que las empresas ideen nuevas funcionalidades e incluso formas más creativas de venderle en ellas.

El precio promedio de un teléfono inteligente en Estados Unidos aumentó un 4 por ciento a más de 400 dólares en el tercer trimestre de 2017, según Recode.com, lo que indica la disposición de los consumidores a pagar por teléfonos premium. A medida que los fabricantes despliegan más características, no se espera que esos precios caigan pronto.

Bienes raíces

No es ningún secreto que los precios de las casas están subiendo a niveles no vistos desde antes de la Gran Recesión. Mientras que el mercado en ese entonces se había convertido en un bazar de aventuras y moras sub-prime, el paisaje hoy es mucho más robusto que los propietarios ya no usan sus residencias como tarjetas de crédito. Se espera que los precios de las viviendas aumenten en 2018, pero no en el nivel que obtuvieron en 2017, según Marketwatch.com. Estimulados por la construcción de casas unifamiliares, los precios subirán alrededor del 4 por ciento el próximo año, en comparación con alrededor del 6 por ciento de este año.

Cuidado de la salud

El presidente Trump se jactó en Twitter la semana pasada de que “Basándonos en el hecho de que el muy injusto e impopular Mandato Individual ha sido cancelado como parte de nuestro Proyecto de Ley de Reducción de Impuestos … los demócratas y los republicanos eventualmente se unirán y desarrollarán un nuevo gran plan de salud”.

Si bien puede suceder o no, se espera que los costos de la atención médica aumenten en 2018, como probablemente ya sepa de los planes que vio durante el período de inscripción abierta de 2017. Una de las razones por las cuales aumentarán las primas de seguros es el impuesto Obamacare pospuesto previamente sobre los planes de salud y que está programado para entrar en vigencia. Hasta ahora, los legisladores han señalado que no actuarán para derogarlo.

Vino

Algunos de los países vitícolas más prolíficos del mundo, como Francia, Italia y España, fueron duramente golpeados en 2017 con condiciones climáticas extremas. Combine eso con el daño ocasionado por los incendios forestales en los valles vinícolas de California y temporadas lentas en otros lugares alrededor del mundo, y se espera que las cosechas de uva para 2018 sean las peores en décadas. Para los amantes del vino en todo el mundo, eso significa que los precios no tienen a dónde ir más que subir, según los expertos.

“Todavía prevemos una disminución drástica en la disponibilidad de vino hasta 2018”, dijo Stephen Rannekleiv, estratega de bebidas globales de Rabobank, a CNN Money. “Esperamos que el descenso [en el consumo] se sienta de manera más tangible en los niveles de menor precio”.

Viajes

Si viaja en tren, avión o automóvil, prepárese para precios más altos, dicen los expertos. El “2018 Global Travel Forecast”, publicado en GBTA Convention 2017, indica que se espera que las tarifas aéreas mundiales suban un 3,5 por ciento en 2018 mientras que los precios de los hoteles están a punto de subir un 3,7 por ciento y el transporte terrestre (ya sea en autobús, taxi o tren) se espera que aumente solo 0.6 por ciento.

“Los riesgos geopolíticos, las incertidumbres en los mercados emergentes y los entornos políticos en constante cambio en Europa y Estados Unidos significan que los profesionales de viajes de hoy tienen más que nunca en cuenta al construir sus programas de viaje”, dijo Jeanne Liu, vicepresidente de investigación de la Fundación GBTA.

Amenazas cibernéticas

Si la violación de datos de Equifax nos enseñó algo, es que claramente estamos en la era del aumento de las amenazas cibernéticas. Eso significa que nuestra información personal está en riesgo como nunca antes. En un nuevo informe titulado “Cambios de paradigma: predicciones de seguridad de Trend Micro para 2018”, Trend Micro predice que la extorsión digital está lista para convertirse en una amenaza mundial a medida que los sistemas bancarios del mundo se vuelven más interconectados.

Eso significa que se espera que el gasto de ciberprotección, que ya se encuentra en niveles sin precedentes, se dispare a 96 mil millones de dólares en 2018, según la firma de investigación Gartner. Es probable que este gasto se transmita a los consumidores.

La matrícula universitaria

El precio de la educación superior continuará su tendencia al alza en 2018, gracias a varios factores, incluidos profundos recortes presupuestarios a nivel estatal y los costos de la atención médica y los beneficios de los empleados. Las matrículas para estudiantes dentro del estado en universidades de cuatro años aumentaron entre 300 y 800 dólares en universidades privadas para el año escolar 2017-2018, según la CNN. Los aumentos llegan incluso cuando muchos estados y municipios buscan que la matrícula sea gratuita para algunos residentes.