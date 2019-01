7 razones por las que las personas son auditadas

Hay muchos mitos que rodean a las auditorias. Si es auditado, eso no significa que hizo algo malo. Algunas veces todo lo que necesita hacer es explicar su situación o arreglar un error matemático. No obstante, si está preocupado sobre ser auditado, asegúrese de evitar estas trampas.

1. No informa todo el ingreso

Si opta por no informar todos sus ingresos, es muy probable que sea auditado. Si es un trabajador 1099 pero no recibió todos sus 1099, aún es responsable de informar el ingreso por cuenta propia. La compañía con la que tuvo contrato (Uber, Airbnb, ItWorks!, etc) debe enviarle al IRS un registro de cualquier ingreso que haya ganado durante el año. Si usted no informa eso, sólo es cuestión de tiempo antes de que el IRS descubra que no reportó sus ingresos.

2. Cometió un error matemático u otro error

Los errores le ocurren a todo mundo. Hasta el contribuyente más versado puede cometer un error, y también un asesor de impuestos. Revise bien todas las cifras que usted ingresa para que queden exactamente a la par con su declaración. Use TaxSlayer para evitar errores. Puede realizar sus preguntas a un profesional de impuestos, tener apoyo de correo electrónico y telefónico, y ser guiado a lo largo de todas sus deducciones paso por paso.

3. Declarar con el estado civil erróneo

Declarar con el estado civil correcto es importante. Si está soltero, no coloque jefe del hogar sólo para recibir una deducción estándar más alta. Si coloca el estado erróneo, el IRS lo descubrirá con base en sus declaraciones anteriores y cómo llenó su W-4. Si no está seguro de cuál es su estado civil, descúbralo aquí.

4. Deducir demasiados gastos de negocios o pérdidas de negocios

Si tiene su propio negocio, asegúrese de que cualquier gasto que coloque sea real y que tenga los recibos u otra prueba para respaldarlos en caso de una auditoria.

