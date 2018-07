La cadena de tiendas de autoservicio estadounidense 7-Eleven estará regalando este miércoles bebidas heladas conocidas como “Slurpees” para festejar la fecha que dio origen a su nombre, 7/11.

Los clientes podrán solicitar la bebida tamaño pequeño sin costo entre las 11 de la mañana y 7 de la noche.

The only thing sweeter than a #Slurpee drink, is a free #Slurpee drink. #7ElevenDay #OnYourWayToSummer pic.twitter.com/MZuVFKySsi

— 7-Eleven (@7eleven) July 11, 2018