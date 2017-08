Tus posibilidades de ganar el premio mayor de Powerball son tan escasas que pueden son casi imposibles. Según Powerball.com, las probabilidades de ganar son 1 en 292 millones (o 1 en 292,201,338, para ser precisos).

Business Insider hizo algunos cálculos y no fueron los mejores. La compra de billetes de lotería resultan ser una pérdida de tiempo colosal y aparte tú podrías gastar ese dinero en cualquier otra cosa sin tener que ir a la tienda a comprar el boleto. Eso sería más rápido.

Pero, como dice el refrán, no puedes ganar si no juegas. Para que tengas una mejor idea, esta es una lista de eventos (que definitivamente no nos han pasado) pero que tienen más probabilidades de suceder que ganarse el Powerball.

No digas que no te avisamos

Tener un IQ más alto que una persona realmente inteligente como Stephen Hawking o alguien así – (las probabilidades son de 1 en 107 millones) Dar a luz a un pulpo, incluso sin la ayuda de tratamientos de fertilidad – (1 en 729,000) Morir por una lluvia de asteroides porque Bruce Willis y Ben Affleck no lo volaron antes de chocar con la Tierra – (1 en 700,000) Convertirse en un multimillonario, playboy-filántropo que también es un alcohólico como Tony Stark de las películas de Marvel – (1 en 575,097) Morir por un rayo y luego obtener superpoderes eléctricos – (1 en 164,968) Morir ahogándote antes de que Acuamán pueda rescatarte – (1 en 1,113) Ser golpeado por un rayo, mientras te ahogas – (1 en 183 millones)



Lo cierto es que nunca hay que perder la esperanza y que aún ese 1 entre tantos, podrías ser tú.

Ahora, si realmente quieres unos serios consejos acerca de cómo incrementar tus posibilidades al jugar, mira el siguiente video.

