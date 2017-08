6 ofertas para celebrar el eclipse

Llegó el día del eclipse, y así como la luna quiere quitarle protagonismo al sol, estas compañías quieren robarse su atención con ofertas que celebran este único evento.

Applebee’s

La cadena está celebrando el día de hoy con una Perfect Eclipse Margarita. Solo por hoy en locales participantes.

Dairy Queen

Hasta el 3 de septiembre compra un Blizzard y lleva otro por 99 centavos.



Denny’s

Lleva todas las “mooncakes”, o pancakes con forma de luna llena, que puedas comer por 4 dólares .

bet you can’t tell which one’s a celestial body & which one is a breakfast… try them yourself on 8.21.17 pic.twitter.com/aqNTMnrIfG

— Denny’s (@DennysDiner) August 16, 2017