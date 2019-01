5 ayudas fiscales para padres solteros que regresan a la escuela

La vida nos impone muchos retos. Si está criando hijos y al mismo tiempo está tratando de conseguir un título, no hay duda de que el trabajo es de tiempo completo. Podría ser que no tenga tiempo de investigar todas las ayudas fiscales que existen para alguien en sus circunstancias, por esa razón, a continuación, 5 créditos importantes y deducciones que puede usar ahora.

1. El crédito tributario por hijos– El crédito tributario por hijos es un beneficio de 2,000 dólares por cada dependiente calificado que usted coloque. El crédito (previamente 1,000 dólares) fue duplicado por el Tax Cuts and Jobs Act cuando fue firmado en el 2017. Ahora es parcialmente reembolsable hasta por 1,400 dólares. Algunos de los requisitos para el crédito han cambiado debido a la reforma fiscal. Los dependientes deben ser menores de 17 años y deben tener un número de seguro social. Si su hijo no califica para los 2,000 dólares, aún podrían calificar para un crédito nuevo no reembolsable de 500 dólares. Conozca más de estos créditos y otros cambios de leyes fiscales que afectan a las familias aquí.

2. Deducciones de interés de préstamos estudiantiles—siempre y cuando cumpla los requisitos, puede deducir hasta 2,500 dólares del interés que paga en sus préstamos estudiantiles. La deducción es un ajuste al ingreso, así que puede pedirlo inclusive cuando no detalle sus deducciones. Conozca más sobre los requisitos de deducción y candidatura aquí.

3. Crédito para el aprendizaje continuo (Lifetime Learning Credit)– Este crédito tributario es un gran beneficio para los estudiantes de medio tiempo y que regresan a estudiar. Tiene un valor de hasta 2,000 dólares por año que esté en clases. No hay límite en el número de años que puede pedirlo, y no hay mínimo de inscripción requerido. (Lea también: College Students: Are You Getting Your Education Tax Credits?).

TE PUEDE INTERESAR: Impuestos 2019: con la nueva ley ya no habrá multa por matrimonio

4. Crédito Tributario por Cuidado de Hijos y Dependientes– Podría recibir un crédito para cubrir entre 20 y 35 por ciento de los costos de cuidado de hijos (el porcentaje depende de la cantidad de su ingreso).

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >