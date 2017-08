49 maneras de convertir sus cosas viejas en dinero rápido

No hay duda de que en nuestra casa siempre tenemos cosas que ya no usamos y que están en buen estado.

Hace varios años, el Wall Street Journal informó que en Estados Unidos la gente gasta 1,200 millones de dólares anuales en bienes y servicios que realmente no necesitan. Y de acuerdo con el Orlando Sentinel, cerca de uno de cada 10 hogares alquila una instalación de almacenamiento, que cuesta desde 125 dólares hasta 165 dólares al mes. De los que alquilan, el 65 por ciento tiene garaje, el 47 por ciento tiene un ático y el 33 por ciento tiene un sótano. Claramente, ¡tenemos demasiadas cosas!

Si tienes objetos viejos recogiendo polvo, ¿por qué no convertirlos en dinero extra? Aquí te mostramos 40 maneras de vender cosas viejas con posibilidad de ganar buen dinero, (incluyendo muebles, ropa, accesorios y electrónica usada).

En primer lugar, organizate

Si tienes un montón de cosas que quieres vender, puede ser abrumador pensar en cómo ordenar y averiguar el mejor lugar para venderlo.

Una buena regla general: Si no has usado o usado algo en menos dos años, eso podría ser una pista de que realmente no lo necesitas. verifica cada artículo de tu casa. Coloca todos los elementos en una ubicación central y clasifícalos por categoría. A continuación, busca el elemento en Internet para tener una mejor idea acerca de cuánto podría costar. Después de eso, sigue leyendo para descubrir el mejor lugar para venderlo.

Mercados en línea

eBay

No se puede hablar de venta de artículos usados ​​en línea y no mencionar eBay. El popular mercado en línea fue el precursor de la venta de mercancías usadas en Internet en los años noventa. Para empezar, debes crear una cuenta, hacer una lista de lo que quieres vender, subir fotos, y ¡tara! Ya tendrás acceso instantáneo a un mercado en línea de más de 160 millones de personas.

Sin embargo, eBay cobra honorarios que pueden ser $ .30 por artículo más el 10 por ciento del precio de venta del artículo.

Bonanza

Bonanza.com es otra alternativa.

Bonanza está estructurado de forma similar a eBay, pero el costo de la inclusión de un elemento es un poco menor. Según su sitio web, los vendedores pagan el 3.5 por ciento de un artículo vendido bajo $ 500, y $ 17,50 más el 1.5 por ciento para un artículo sobre $ 500.

También puedes enviar artículos que vendes en Bonanza a través de Google Shopping. La lucha por el nuevo sitio ha sido aumentado el volumen de ventas, sin embargo, dado que eBay está más establecido, es posible que el tráfico supere el costo de decidir entre los dos.

eBid

Es posible que desees considerar eBid. eBid es muy similar a eBay en el diseño del sitio y la subasta de estilo de venta. Además, los precios son muy competitivos. De acuerdo con el sitio, nunca pagarás más del 3 por ciento del precio final de un artículo.

Etsy

Etsy se especializa en artículos hechos a mano y artículos se consideran “vintage” es decir de 20 años o más.

Para enumerar un artículo, es $ .20, y si tu artículo vende, Etsy toma el 3.5 por ciento del precio de venta y el 3 por ciento más $ .25 por la transacción pago. El sitio tiene 54 millones de miembros y 22.6 millones de compradores, se ha convertido en un gran lugar para artistas y diseñadores para vender y comercializar tus creaciones originales en línea. Echa un vistazo a la sección vintage del sitio aquí.

Facebook

¿Sabías que puedes vender tus cosas viejas en Facebook? hay miles de grupos de Facebook yardsale a los que puedes unirte para vender tus cosas usadas en línea. (Y, si alguna vez necesitas comprar algo, ¡este es otro buen lugar para conseguir una buena oferta!)

Aplicaciones para vender casi cualquier cosa

Si sólo deseas vender algo rápidamente, hay algunas aplicaciones basadas en la ubicación de teléfonos inteligentes que te permiten vender casi cualquier cosa a la gente de tu área. Pero, tendrás que cumplir con las directrices de seguridad de cada aplicación, especialmente si alguien viene a tu casa para echar un vistazo a lo que estás vendiendo.

Let go

5 millas

Ofrecer

Cerrar5

Deseo Local – iOS y Android

Carousell

SocialSell

Listia

Linger (Android)

Tiendas de consignas

Después de vender algo en un sitio como eBay o a través de una aplicación como la anterior, las tiendas de envío pueden ser tu próxima mejor apuesta. Puedes dejar tu artículo y ellos tomarán el 50 por ciento de tu mercancía. Sin embargo, estas tiendas pueden vender los objetos en mucho más de lo que los venderías en línea y se encargarán de la entrega. Solo es que decidas qué funciona mejor para ti.

Craigslist

Craigslist puede ser un gran lugar para vender algo a nivel local. Sin embargo debes tener mucha precaución porque en varias oportunidades Craigslist se ha convertido en un escondite para ladrones, estafadores e incluso asesinos. Muchas personas tienen gran éxito vendiendo en Craigslist, pero es definitivamente una actividad “bajo tu propio riesgo”. Si deseas vender algo, nunca aceptes o envíes una transferencia bancaria, y siempre reúnete con el comprador en un lugar público.

Casas de Empeño

Las tiendas de empeño pueden ser un buen lugar para vender oro, electrodomésticos, instrumentos musicales y artículos de colección, o cualquier objeto de valor. Es posible que no obtengas tanto dinero como si lo hicieras tú mismo en eBay, Craigslist u otra de las opciones mencionadas anteriormente.

