Probablemente has escuchado muchos mitos sobre el dinero, pero seguro has ecuchado la frase “el dinero no crece en los árboles”. Pues bien, aunque la frase está destinada a inspirar, los expertos financieros dicen que expresiones como esta – incluso cuando pretenden ser motivadoras – en realidad pueden tener un impacto negativo en la forma cómo la gente ve el dinero.

“El dinero proviene de un arbusto de algodón” dice Grant Cardone, consultor de negocios y autor de ‘The 10X Rule”, “Pero en realidad, el concepto de que el dinero es escaso no es cierto. Lo que pasa es que sólo gente escaza que busca dinero con la valentía y actitud correcta”.

¿Cómo los mitos del dinero conducen a la desinformación y las decisiones equivocadas?

Aunque muchas personas están trabajando duro para tomar decisiones correctas sobre sus finanzas, y pueden creer que están en buen camino, a menudo se pierden en ese camino debido a la desinformación y mitos del dinero en los que siempre hemos creído.

De hecho, una variedad de cosas puede hacer que alguien crea que son más inteligentes desde el punto de vista financiero de lo que realmente son – y la confianza en exceso puede acabar llevándolos por el camino equivocado y a tomar decisiones basadas en conceptos erróneos que pueden ser bastante peligrosos para su billetera.

Para que puedas tener control de tus finanzas personales, es importante primero entender la verdad detrás de algunos mitos comunes del dinero.

13 mitos derribados sobre el dinero

Mito 1: Tu dinero está más seguro en el banco

Depende de cómo lo mires. Técnicamente, sí, tu dinero está más seguro en una cuenta de ahorros que en una caja de zapatos debajo de tu cama.

Pero la idea de que un banco – específicamente una cuenta de ahorros – es el lugar más seguro para su dinero, proviene de las generaciones anteriores que ponían dinero en el banco esperando alguna ganancia de él. Sin embargo, ahora las cosas son diferentes ya que las tasas de interés en las cuentas de ahorro son de aproximadamente el .01 por ciento. Lo que hoy en día no lo hace muy rentable.

“Tus ancestros ganaban más en un mes de lo que podrías ganar hoy en día en todo el año (en interés)”, dice Cardone.

Esto no significa que no debes tener dinero en una cuenta de ahorros (de hecho deberías), por lo menos suficiente para cubrir de tres a seis meses de gastos en caso de una emergencia (como una pérdida de empleo o alguna otra razón que te impida trabajar por un período de tiempo). Pero una vez hayas creado ese fondo de emergencia, es mejor invertir dinero extra y permitir que crezca, en lugar de simplemente dejarlo en una cuenta de ahorros para estancarse allí.

Así es como puedes empezar a invertir

Sólo para tener en cuenta, si estás planeando hacer una gran compra en los próximos dos años – como una casa o un coche – es mejor guardar ahorros adicionales en una cuenta de ahorros. Permite que el dinero sea fácilmente accesible. Invertir es la mejor manera de hacer crecer el dinero que probablemente no necesites por lo menos en cinco años.

Mito 2: Un centavo ahorrado es un centavo ganado

Cuando apenas estás comenzando a conseguir el control de tus finanzas, el presupuesto y el ahorro son cruciales. Así es como vas a entrenar para gastar menos en cosas que realmente no necesitas y puedes comenzar a desarrollar hábitos financieros consistentes. Además, a medida que ahorras más dinero, empiezas a entender el verdadero poder de la libertad financiera, una sensación de seguridad que sólo la estabilidad financiera puede proporcionar.

Entonces, una vez que desarrolles hábitos financieros consistentes, comenzarás a ganar más dinero.

“La gente necesita dejar de mirar siempre la parte de los gastos de su presupuesto … por lo general, es la escasez de ingresos que pone a la gente en aprietos”, dice Cardone. “La solución no es recortar los gastos, sino conseguir un trabajo mejor remunerado”. O, la dura realidad puede ser conseguir un segundo trabajo o poner a tus hijos jóvenes a trabajar para conseguir más dinero y así suplir lass nececsidades del hogar.

Mito 3: Aunque no tengas testamento, tu cónyuge tendrá automáticamente tus bienes

La gente asume automáticamente que al morir, todos los activos serán para su cónyuge. Pero no es así. La realidad es que la ley varía según el estado. Cuando la persona muere sin haber hecho un testamento, el Estado decide quién obtiene cada uno de los bienes.

Si bien pensar en la vida después de nuestra propia muerte no es agradable, es importante planificar para decidir por sí mismo a quien quieres dejarle tus haberes.

Si tienes una vida financiera complicada, tal vez seas el dueño de tu propio negocio y has acumulado un montón de activos o tal vez tienes una familia mezclada. En situaciones más complejas como estas, necesitas ir a ver a un abogado especializado en testamentos, herencias y fideicomisos.

Si tienes una situación simple, puedes consultar un software como WillMaker, donde hacen preguntas interactivas para guiarte con el proceso para hacer tu testamento. LegalZoom.com es otro software que puede ayudarte a bajo costo.

Mito 4: Un testamento garantiza cómo se distribuirá tu dinero

No necesariamente. Los beneficiarios nombrados en tus cuentas financieras anularán a los beneficiarios nombrados en tu testamento. Así que si la persona 1 aparece en tu testamento y la persona 2 aparece en tu IRA u otra cuenta financiera, la persona 2 conseguirá reclamar esa cuenta (y los fondos en ella).

Mito 5: Debes eliminar toda la deuda lo más rápido posible, especialmente por la jubilación

Depende de qué tipo de deuda es. Por supuesto, sería mejor no tener hipoteca y ninguna deuda en absoluto, pero la vida no siempre es perfecta.

Cuando se trata de la deuda de tarjetas de crédito de alto interés, siempre intenta pagar la deuda tan pronto como sea posible, a fin de evitar el pago extra en interés o entrar en una situación en la que no se puede pagar, lo que podría dañar tu puntaje de crédito.

Por otro laso hablando de las hipotecas, si estás estableciendo prioridades y tienes una tasa de interés baja, esa hipoteca no es la mayor prioridad. A menos que hayas ahorrado intensamente y tengas enormes cantidades de dinero en efectivo para tus años de jubilación.

Lo mismo ocurre con los préstamos estudiantiles, que tampoco tienen que ser pagados tan pronto como sea posible. Lo más importante es asegurarte de que estás ahorrando suficiente dinero para la jubilación durante tus años de trabajo. Estos préstamos suelen tener tasas de interés más bajas y pueden ser deducibles de impuestos.

Mito 6: El efectivo es el rey

Limitarse a pagar sólo con efectivo o una tarjeta de débito puede realmente evitar que alcances tus metas financieras.

El concepto se basa en la idea de que si estás pagando con dinero en efectivo, no puedes gastar más de lo que tienes. Y ese es un hábito importante para establecer a medida que empiezas a construir tu capital personal. Pero a medida que se establecen metas más grandes, como comprar una casa, hay otros temas que debes tener en cuenta.

Tomemos el ejemplo de que quieres comprar una casa en unos años. Tendrás que acumular crédito y así calificar para una hipoteca. Una forma de hacerlo es mediante el uso de tarjetas de crédito (de manera responsable). Sólo utiliza tarjetas de crédito para pagar por las cosas que sabes que podrás pagar al final del mes. Pagar las facturas de tarjetas de crédito a tiempo y en su totalidad al final de cada mes te ayudará a construir crédito y aumentar tu puntaje, lo que te permitirá obtener mejores tasas de interés en préstamos.

No debes olvidar que hay ciertos riesgos involucrados con el uso de tarjetas débito. Si alguien roba tu número de tarjeta y vacía tu cuenta, sólo tienes un día o dos para informar sobre el fraude, y la realidad es que probablemente no recibirás todo tu dinero de vuelta, si es que lo tienes. Pero las tarjetas de crédito, tienen myor garantía cuando se trata de robo y fraude.

La clave es permanecer disciplinado. Utiliza las tarjetas de crédito de la manera correcta para poder tener beneficios. Y si lo haces, tus finanzas serán mejor cada día.

Mito 7: La tarjeta de crédito mejorará tu puntaje de crédito

Mientras que el dinero en efectivo no siempre es el rey, tampoco las deudas de tarjeta de crédito lo son. Sí, el uso de tarjetas de crédito puede ayudar a construir tu historial de crédito y mejorar tu puntaje, pero llevar una deuda de tarjeta de crédito mes a mes no es bueno.

Si utilizas una tarjeta de crédito, intenta utilizar al máximo el 30 por ciento de tu crédito disponible. Es decir, si tienes una tarjeta de crédito con un límite de 1,000 dólares, gasta máximo 300 y págalos antes de que acabe el mes. Las agencias de crédito y los prestamistas se fijarán en ello.

En conslusión: usa tarjetas de crédito para hacer pequeñas compras que podrás pagar al final del mes.

Mito 8: Invierte sólo en lo que conoces

Un gran error que muchas personas hacen es invertir dinero sólo en lo que están familiarizados.

En primer lugar, los trabajadores suelen invertir su dinero en las acciones de su empleador y eso es una mala idea. No querrás poner todos tus huevos en una cesta. Las empresas tienen un ciclo de vida al igual que las personas.

Del mismo modo, la gente a menudo piensa que es una buena idea invertir todo su dinero en la industria en la que trabajan, especialmente si la industria está en auge. Conoces la industria por dentro y por fuera, así que ¿qué podría salir mal? Bueno, pues te sorprenderá que mucho.

“Estos clientes terminan con una cartera en mayor nivel de riesgo que tener una cartera diversificada de acciones y bonos de una variedad de diferentes sectores y países”, dijo a Bankrate Brian Antenucci, un asesor de inversiones.

Si inviertes todo en un solo sector, no estás dándole a tu dinero la oportunidad de diversificarse y de esta manera sobrevivir en caso de crisis.

Mito 9: Si te quedas sin dinero en la jubilación, podrás conseguir otro trabajo

Muchos jubilados suelen asumir que si necesitan más dinero en la jubilación, sólo pueden conseguir un trabajo. Pero por desgracia, no es tan fácil como suena.

En primer lugar, si no planeas cómo será el momento de tu jubilación, no tendrás suficiente dinero ahorrado para mantener el estilo de vida al que estes acostumbrado o inlcuso puedes quedarte sin dinero mucho antes de lo que piensas.

A medida que cambia la tecnología a diario y cambia el funcionamiento de varias industrias, puede ser difícil para los jubilados adaptarse, especialmente si han estado sin trabajo por un período de tiempo largo. Por lo tanto, no te bases sólo en la idea de que podrás conseguir trabajo si al jubilarte te quedas sin dinero.

Mito 10: Todos los adultos necesitan seguro de vida

El seguro de vida es una forma de garantizar que las personas que dependen de ti estarán protegidas económicamente si falleces. Para las personas que no tienen cónyuge, hijos o negocios dependiendo de ellos, el seguro de vida es innecesario. Sin embargo, hay un factor que hay que tener en cuenta.

En caso de fallecimiento de un cónyuge que permanece en casa, el cónyuge que queda tendría que pagar por el cuidado de los hijos y todo lo demás. Es por eso que es esencial que los padres en casa tengan un acuerdo.

Mito 11: Debes pedir beneficios del Seguro Social a los 62 años

Puedes comenzar a recibir beneficios del Seguro Social cuando cumples 62 años, pero eso no significa que necesariamente debes hacerlo.

Cada año que tengas que espera para tomar la Seguridad Social después de los 62 años, hasta los 70 años, tus beneficios aumentan dramáticamente. Así que cuanto más tiempo esperes, más grandes serán los cheques.

Mito 12: Si tienes más de una cierta edad sin ahorros para la jubilación, no tienes suerte

Es mucho más fácil acumular ahorros a lo largo de los años de trabajo, ya que te da tiempo para ahorrar más dinero y le da más tiempo a su dinero para crecer. Pero, por desgracia, los reveses financieros y otras cosas en la vida a veces se imponen en el camino. Y si ese es el caso, no significa que tengas mala suerte.

Se requerirá más disciplina y otros ajustes del estilo de vida, incluyendo tomar un trabajo extra, pero hay maneras de prepararse para el retiro más adelante en la vida. Lo primero que debes hacer es averiguar cuánto dinero necesitarás para cubrir tus gastos en la jubilación, así como la cantidad de ingresos garantizados que tendrás por parte del Seguro Social, pensiones y otras cuentas de jubilación.

Eso determinará cuánto necesitarás ahorrar antes de poder retirarte cómodamente.

Mito 13: Tienes que ser rico para invertir

Puedes comenzar a invertir con sólo una baja cantidad de dólares. Y en estos días, tienes la facilidad de hacerlo desde tu teléfono inteligente.

Le puede interesar: