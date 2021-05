No te quedes sin tu dinero de ayuda económica.

Queda un día para reclamar el dinero faltante del cheque de estímulo a través de la declaración de impuestos.

La fecha límite para realizar la declaración de impuestos es el lunes 17 de mayo. No dejes perder tus dólares de la ayuda económica. El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) advirtió que queda poco tiempo para reclamar el dinero faltante de cualquier cheque de estímulo a través de la vía de los impuestos. Según las fechas límites anunciadas por el IRS, las personas tienen un día para reclamar el dinero de los cheques de estímulo que les falta como parte de su declaración de impuestos o ‘taxes’ para obtener el efectivo, reportó el diario The Sun el sábado. No te quedes sin el dinero faltante del cheque de estímulo La advertencia se produce después de que el Servicio de Impuestos Internos envió nueve lotes del pago de ayuda por la crisis del Covid-19, lo que significan más de 1,8 mil millones de dólares para los hogares más afectados, acotó el referido diario. “Es un problema que no es tan grande como algunas personas pueden pensar, pero sigue siendo un problema. Hay una pequeña cantidad de personas que no ha recibido sus pagos de estímulo”, expresó el portavoz del IRS Luis García, de acuerdo con el reporte de The Sun.

Insisten en contactar de inmediato al IRS “Les pedimos que sean pacientes con nosotros y que también sean persistentes en contactarnos”, agregó. Todos los destinatarios habrán presentado recientemente sus impuestos, añadió el Servicio de Impuestos Internos. Más de medio millón de los últimos pagos, por un total de más de mil millones de dólares, van a quienes no recibieron un tercer cheque de estímulo antes, porque el IRS no sabía cómo enviarles el dinero, acotó la agencia.

Presenta los impuestos para recibir el dinero faltante del cheque de estímulo Esto se debe a que es posible que el IRS no haya tenido una dirección o información bancaria actualizada, por lo que no pudo realizar un depósito directo o no pudo enviar un cheque en papel o una tarjeta de débito ya cargada con el dinero. Si los impuestos se hacen antes de la fecha límite de este lunes 17 de mayo, la agencia tendrá la información que necesita para otorgarte el dinero faltante de cualquiera de los tres cheques de estímulo que se han emitido, explicó el diario The Sun.

Completa la solicitud lo antes posible Esto se aplica incluso si no ganaste lo suficiente en 2020 para justificar la presentación del retorno del dinero en una declaración de impuestos, expuso el reporte del mencionado periódico el sábado, el cual fue actualizado este domingo. También hay más de 460,000 de los nuevos pagos en adición a otros 800 millones de dólares en estímulo que son esencialmente cheques de estímulo de bonificación, detalló The Sun. Entonces, cualquier persona que no haya recibido sus cheques de estímulo o haya recibido menos dinero de lo esperado, debe presentar una declaración de impuestos federales lo antes posible.

Cómo obtener el dinero faltante del cheque de estímulo Al presentar la declaración de impuestos, las personas deben solicitar la opción del Crédito de Reembolso de Recuperación y luego recibirán el dinero faltante, cuando obtengan el esperado reembolso de impuestos, informó The Sun. El diario enfatizó que se recomienda a las personas que cuentan con el seguro social y que normalmente no presentan una declaración de impuestos, que también lo hagan, para que el Servicio de Impuestos Internos tenga su información.

Número de contacto del IRS “Entendemos la frustración de los contribuyentes e incluso de aquellos que no son contribuyentes que no han presentado, pero están esperando un pago de estímulo y no lo han recibido. Sin embargo, estamos limitados por los recursos que tenemos y solo alentamos a las personas a ser persistentes y seguir llamando al IRS al número 800″, manifestó García, según la reseña de The Sun. Cualquiera que tenga preguntas puede llamar al IRS al número 800-829-1040. Los funcionarios dijeron que la forma más rápida de recibir el dinero es solicitando que se obtenga un depósito directo en lugar de un cheque en papel enviado por correo.

Plan de rescate propuesto por Biden The Sun comentó que los esfuerzos para animar a una gran cantidad de la población estadounidense se producen cuando el presidente Joe Biden también está tratando de obtener sus dos paquetes de ayuda por valor de 3 billones de dólares a través de un Congreso de mayoría demócrata. El presidente Biden ha propuesto el Plan de Empleo Estadounidense, que modernizaría la infraestructura, generaría viviendas más asequibles y desarrollaría la capacidad de banda ancha de alta velocidad en áreas rurales, recordó The Sun.

Aún es incierto un cuarto cheque Por otra parte, el Plan de Familias Estadounidenses incluye consolidar los créditos tributarios por hijos, asignar más dólares federales para financiar la educación y el cuidado de los niños, y garantizar la licencia familiar y médica pagada. Días atrás, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que una cuarta ronda de “pagos directos” dependía del Congreso, lo que indicaba que todavía no había nada concreto sobre un posible cuarto cheque de estímulo.

La ayuda de Biden “Veremos qué proponen los miembros del Congreso, pero esos [pagos] no son gratuitos”, expresó Psaki, quien mencionó otras formas en las que la administración de Biden está ayudando a aliviar el dolor ocasionado por los efectos de la pandemia. Psaki calificó a la “extensión histórica” del Crédito Tributario por Hijos que se asigna a las familias con niños que califiquen como un respiro crucial al recolectar miles de dólares en cancelaciones para niños pequeños y mayores de Estados Unidos.

Reembolso de impuestos Los contribuyentes que pagaron en exceso los impuestos sobre los beneficios por desempleo este año comenzarán a recibir reembolsos esta semana, anunció el viernes el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según el American Rescue Plan, los trabajadores que recibieron 10,200 dólares o menos en beneficios de desempleo el año pasado no tienen que pagar impuestos sobre ese dinero, como lo harían normalmente. Sin embargo, el Congreso aprobó el cambio de ley en marzo, después de que millones de personas ya habían presentado sus declaraciones de impuestos. Hasta 10 millones de personas potencialmente pagaron en exceso sus impuestos y podrían estar en la fila para recibir reembolsos, dijo el viernes el IRS.