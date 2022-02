La razón de esto es que, si bien la variante ómicron está aumentando en Dinamarca, no representa una carga pesada para el sistema de salud y el país tiene una alta tasa de vacunación, dijeron las autoridades e informó The Associated Press. A través de diversos medios, el l director general de la Autoridad de Salud de Dinamarca anunció que es un gran paso para el país.

Aunque las noticias son alentadoras y ponen un gran ejemplo al mundo, la primera ministra Mette Frederiksen anunció que en la radio danesa que es demasiado pronto para saber si es posible que las medidas deban regresar, señaló The Associated Press. En el comunicado que dio, la primera ministra dijo que “no sabían si para el próximo otoño existe una nueva variante”.

Dinamarca, una nación de 5,8 millones de habitantes, ha visto en las últimas semanas más de 50,000 casos diarios en promedio, mientras que el número de personas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales ha disminuido , destacó The Associated Press. Heunicke, señaló que la vacuna hizo posible esa realidad para Dinamarca.

¿Qué restricciones fueron eliminadas?

La restricción más visible que está desapareciendo es el uso de cubrebocas, que ya no es obligatorio en el transporte público, las tiendas y para los clientes de pie en las áreas interiores de los restaurantes. Las autoridades solo recomiendan el uso de máscaras en hospitales, centros de atención médica y hogares de ancianos, informó AP.

Otra restricción que ya no se requiere es el pase digital que se usa para ingresar a clubes nocturnos, cafés, autobuses de fiestas y para sentarse en el interior de los restaurantes, anunció The Associated Press. Las autoridades danesas, aseguraron que no saben si en algún momento regresarán sus restricciones, pero, en esos momentos no son necesarias.