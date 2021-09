“Rogaron por su vida y los maté de todas formas”, dijo el pistolero de Florida

“Rogaron por su vida y los maté de todas formas”, le dijo Riley a la policía durante un interrogatorio, según señaló Judd. Los investigadores mencionaron que la evidencia preliminar muestra que Justice Gleason, de 40 años, simplemente era un desconocido desafortunado que podaba su césped el sábado por la noche cuando Riley pasó por su vivienda en Lakeland, a unos 48 kilómetros (30 millas) al este de Tampa, diciendo que Dios le dijo que se detuviera allí porque la hija de Gleason se iba a suicidar.

Una segunda persona, no identificada, también confrontó a Riley, diciéndole que esa historia era falsa y le advirtió que llamarían a la policía si no se iba, señaló Judd. El jefe policial indicó que esa persona también era una víctima, pero no aclaró cuál.