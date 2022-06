Diferentes tipos de beso y tu signo zodiacal

Capricornio (del 22 diciembre al 19 de enero) Los capricornio son ambiciosos, trabajadores, orientados a las metas y organizados, así que cuando besan, no es un beso no planeado. Les gusta besar bien (nunca con mucha lengua, nunca muy relajado, y nunca de forma caprichosa). Si eres capricornio , es muy probable que seas especial en cuanto a quién besas, cuándo besas y cómo besas, pero cuando sí lo haces, te comprometes, te gusta ser elegante y los dejas esperando por más.

Empecemos con lo bueno. Aunque todo mundo es diferente, y en la vida todos somos únicos y no hay algo universal que aplique a una vida amorosa , hay unos cuantos patrones a buscar. Aquí está lo que necesitas saber sobre los diferentes tipos de beso en base a tu signo zodiacal.

Después de todo, tu estilo de besar es una gran parte de cómo te expresas. Algunos dirán que somos más honestas sobre quiénes somos cuando intimamos con alguien más, así que la forma en la que besas es un vistazo a tu personalidad, tus valores, tus gustos, lo que no te gusta y tu pasión. Expertos están de acuerdo que tu signo influencia todo, desde tus citas a la forma en la que te conectas con otros y la forma en la que actúas cuando se trata de besar.

Tu signo del zodiaco puede decir mucho de tu personalidad. Afecta el tipo de amiga que eres, el tipo de pareja que eres, la forma en la que trabajas, y la forma como empleas el tiempo. Así que no debería ser sorpresa que tu signo del zodiaco también pueda influenciar los diferentes tipos de besos. Sí, la forma en la que besas.

Piscis (del 19 febrero al 20 de marzo) Algunas personas prefieren un beso rápido o corto apasionado sin pensarlo. No un piscis. Los piscis prefieren besos largos y duraderos que son románticos e involucran mucha cercanía física. Te jala para que estés cerca de su cuerpo y disfrutes cada momento del beso.

Los acuario son notablemente de mentalidad abierta y aventureros. En la vida, y también en la vida amorosa, les gusta pensar más allá de lo común e intentar cosa nuevas, así que cuando se trata de besar, no tienen miedo de hacer el primer movimiento. Nadie besa como tú.

Aries (del 21 de marzo al 21 de abril)

Los aries a menudo pueden ser impulsivos y feroces con sus decisiones, sus acciones y sus relaciones. Lo cual los hace besadores apasionados. Y no solo se trata de cómo besan, un aries te agarrará y besará en medio de la calle delante de extraños. No son tímidos y no piensan mucho las cosas. Pueden ser salvajes y aventureros, así que besar a un aries nunca es aburrido.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo) Los tauro son muy sensibles con respecto a sus sentidos, que incluyen olor, tacto, vista, etc. No solo te besarán; te observarán y también asimilarán tu aroma. Este signo es de tierra, así que le gusta sentirse verdaderamente conectado con todo lo que hace y disfruta todos los aspectos de un beso. Les agrada acurrucarse y besar lentamente; cero besos impulsivos, apresurados o agresivos si eres un tauro.