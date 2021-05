Sin embargo, el papá del británico es duro y no da su brazo a torcer: “El equipo de ‘Canelo’ quiere quitarle las piernas a Joe. Estamos contra todo. No voy a dejar que mi hijo pelee en un ring de 20 pies contra quien se supone que es el rey libra por libra”.

Fue el padre del retador , Tommy Saunders quien dio a conocer la información de la posibilidad de que no se realice la pelea, debido a desacuerdos entre ambos púgiles que incluye el tamaño del ring, por lo que reiteró que no lo permitirán.

Pelea entre el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders podría ser cancelada ya que el británico no se presentó al careo y pide cambiar tamaño del ring, de acuerdo a varios portales informativos como Crónica, el Gráfico .

“Hay sólo dos pequeñas cosas, y una -al decir pequeñas- es el ring. Lo dejo para mi equipo, pero no tienes un estadio de 70 mil personas y bailas en un ring de 16, 18 o 20 pies (4.8, 5.4 o 6 metros cuadrados)”, aseguró el británico, al medio “Behind the Gloves”. En el hotel donde se hospedaban hubo un breve enfrentamiento entre ambos. Para ver el video haz click aquí .

“No hay algo en el contrato sobre el tamaño del ring, las negociaciones se han roto”, dijo. “Han dicho que el ring será de 20 pies (seis metros) o hay que reservar los vuelos de regreso. Está apagado todo”. Aunque no ha hecho una declaración oficial, ha trascendido que el “Canelo” aceptará el tamaño del ring que disponga Saunders.

Según las reglas del boxeo, el ring puede medir de 4.9 a 6.9 metros cuadrados. Saunders y su gente consideran que un ring pequeño favorece a Álvarez, por lo que ellos quieren que sea lo más grande posible. Tom Saunders, padre de Billy Joe, asegura que ellos quieren pelear en un entarimado de casi siete metros. Si no es así, la pelea se cancelaría.

“Joe quiere irse a casa, no vamos a soportar más esta mierd… La gente de ‘Canelo’ está acostumbrada a que los peleadores solo vengan por un cheque y digan sí a todo. Si compraron boletos pidan que les regresen el dinero porque lo único que verán es a ‘Canelo contra un vago. No creo que quiera pelea contra Joe”

Fue entonces que el padre lanzó la decisión de su hijo, dice que ya no quiere nada y además, aconsejó a los aficionados que pidan lo más pronto posible el reembolso de sus boletos, por lo que habrá que esperar si lo convencen de los contrario.

“ESTOY ENFOCADO EN GANAR”

Tras todas estos argumentos, el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió romper el silencio y responder a todos los señalamiento del equipo de Billy Joe Saunders, por lo que dijo que a él no le importa el tamaño del ring, de acuerdo al portal de Milenio.

Y dijo que solo tiene un objetivo: “Yo estoy enfocado en ganar el sábado, que él solucione los problemas que trae en la cabeza. La verdad que a mí no me importa el tamaño del ring, yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre, y no ha tenido esa excusa, ya han sido muchas, lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea”. Archivado como: Pelea Canelo Álvarez cancelada