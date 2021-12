Levanta la mano si no tienes idea de qué es la dieta de los carbohidratos lentos. Algunas veces se siente como que hay una dieta de moda por cada día de la semana. Es difícil estar al tanto con todas las tendencias distintas de pérdida de peso, y es aún más difícil saber qué funciona y qué hábitos alimenticios saludables son adecuados para ti.

Hablemos de la dieta de los carbohidratos lentos, y no, eso no significa que comerás muchos carbohidratos y te moverás lentamente. Lo sentimos. Sin embargo, sí significa que puedes comer carbohidratos como una parte de un plan de pérdida de peso factible. Regresemos… ¿una dieta que te deja comer pasta? INSCRÍBANOS. Así que, ¿de qué se trata exactamente la dieta de carbohidratos lentos?

Dieta de bajo índice glucémico

Esta dieta, que fue hecha popular por el autor Tim Ferris en su libro, The 4-Hour Body, está basada en la idea de que las comidas con bajo índice glucémico (aka carbohidratos saludables) son mejores para ti porque ayudan a mantener un nivel de azúcar equilibrado, para que así nunca estés hambrienta, nunca estés de antojos por carbohidratos y seas más propensa a controlar la ingesta de calorías y perder peso. Suena sensato para nosotras.

Después de todo, los carbohidratos hacen feliz a la gente. No, de verdad, es un hecho. De acuerdo con el Dr. Grant Brinkworth, PhD, en un artículo para Health.com: “Los carbohidratos aumentan químicos reguladores del estado de ánimo y reductores de estrés en el cerebro, y las comidas altas en proteínas grasosas quizá las agoten”. En otras palabras, los carbohidratos hacen sentir bien a la gente, así que eliminarlos por completo solo te dejaría sintiéndote miserable y anhelando lo que no puedes comer. Y, alerta de spoiler: esa no es una receta para el éxito en la pérdida de peso.