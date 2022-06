Qué dice tu signo del Zodiaco acerca de tus hábitos de cocina

A este signo de fuego le gusta cocinar mucho y que sea picante. A ellos les gusta añadir chiles o salsa sirracha a su dieta. Debido a que siempre están en movimiento, no tienen tiempo para preparar comidas grandes. Las comidas rápidas como fajitas o una olla de sopa asiática son su especialidad. ¿Malos hábitos? Comen muy rápido porque no les gusta perder el tiempo

El astrólogo Hazel Dixon-Cooper dijo a The Daily Meal, “al conocer tu signo zodiacal, puedes entender mejor tu reacción instintiva de alimentación y de dieta, así como los problemas de salud que pudieran surgir”. Esto es lo que tu signo del Zodiaco dice sobre tus hábitos alimenticios.

¿Podría ser que tu signo del Zodiaco te indique hábitos alimenticios? ¿Por qué eres “especial” con la comida o por qué comes demasiado? O, ¿por qué eres buena cocinando? Sí, la astrología y tu signo del zodiaco podrían ayudarte a entender la razón de tus antojos.

Aunque este signo de creatividad aérea no disfruta comer tanto como Tauro, le gusta cocinar. La cocina de Géminis es un lugar donde su creatividad puede florecer. La curiosidad hará que las cenas-fiestas incluyan platillos que combinan ingredientes de todo el mundo. Imagina unos Pancakes kimchi para el brunch. Ya que a Géminis le gusta experimentar, puede visitar sitios web como Epicurious.com , que tiene recetas medio complicadas que seguro les será de mucho interés. ¿Malos hábitos? Apegarse a una rutina de alimentación.

Los Cáncer son una buena competencia para la cocina de la abuela. Son famosos por sus habilidades culinarias y recetas que les fueron transferidas por las tradiciones de su familia. Se inclinan con la compra de alimentos orgánicos de alta calidad, y nadie puede rechazar una invitación a cenar en sus casas. Pero la gente que es Cáncer es leal a sus comidas favoritas, así que si el spaghetti, las albóndigas o el menudo es lo suyo, vas a comer mucho de eso. ¿Malos hábitos? No controlan su apetito.

Aunque a Leo le gusta comer en restaurantes de cinco estrellas, no le gusta mucho cocinar. Son amantes de la compañía en la mesa; asumirán el reto de hacer grandes cenas familiares para hacer felices a sus seres queridos. Espera una cena de pizzas caseras con ingredientes ricos como pepperoni y salchichas, o jugosas hamburguesas a la parrilla. ¿Malos hábitos? No agregan suficientes frutas y verduras a su dieta.

Dixon Cooper dice que los Escorpio pueden ser comensales aventureros, aunque también suelen frustrarse fácilmente con recetas que no cumplen con sus expectativas. En la cocina, son generosos con las especias y se inclinan hacia las comidas caseras con altas calorías. A pesar de que no se preocupan mucho por cocinar, son excelentes cocineros debido a la concentración que le ponen al momento. Una lasagna de calabacín y hongos, o un rissoto de conejo son sus aliados. ¿Malos hábitos? El alcohol y la comida chatarra

Los Sagitario son divertidos y carismáticos y aman servir una cena buffet para 20 de sus amigos más cercanos. Ya que aman armar personalmente todo lo que un buffet de Las Vegas ofrece, tiene la creencia de que sus cenas-fiestas no deben ser nada diferentes. Espera un Hummus casero, pigs in a blanket, platos de vegetales, hamburguesas-bolillos, tiras de pollo y rolls de salmón. Y esos solo son los aperitivos. ¿Malos hábitos? Comer en exceso

Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero

Capricornio es conocido por ser una persona seria, tradicional y organizada… en realidad se vuelven locos por la comida y la cocina. The Daily Meal dice que los Capricornio suelen planear las comidas con anticipación y tienen recetas en carpetas específicas. A pesar de que no les gusta que su comida sea extremadamente picante, a veces tienden a exagerar con la sal. Te encantarán sus camarones, Linguini Fra Diavolo y su cazuela de cordero. ¿Malos hábitos? No se relajan lo suficiente en las comidas