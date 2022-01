¿Recuerdas cuando algunas celebridades tenían dientes chuecos que no estaban igualmente separados y que no todos tenían el mismo tamaño y no tintineaban de lo blanco? Aún hay unos cuantos renuentes como Jewel y Madonna (que su espacio viene y va), pero la mayoría de las personas preferirían tener sus dientes derechos y perfectos.



En un artículo reciente en New York Magazine, Dan P. Lee informa: “En las últimas dos décadas, el número de adolescentes norteamericanos con tratamiento de ortodoncia casi se ha duplicado, así que actualmente el 80% está en un tratamiento de ortodoncia”. Añade: “Los adultos ahora representa casi un cuarto de todos los pacientes de ortodoncia en EE.UU. y Canadá”. Los modelos que usan brackets comenzaron a salir en los shows de moda y en las pasarelas la primavera pasada. Mejorar tu sonrisa puede regresar el tiempo y mejorar tu confianza mucho más que las cirugías plásticas, y las opciones para arreglar tus dientes chuecos nunca han sido más flexibles o económicas. Así que si toda tu vida has soñado con arreglar tus dientes chuecos, echa un vistazo a estos 5 métodos: