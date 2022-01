“Siempre fue un hombre bueno”

Antes de que estallara en lágrimas, Yuri aseguró que el cantante argentino Diego Verdaguer fue un hombre bueno: “Siempre fue un hombre lindo, un hombre alegre, un artista sencillo. Nadie tiene la vida comprada, mañana nos podemos ir todos ¿y qué hiciste, qué dejaste, qué legado?”.

Cuando se le pidió que le mandara un mensaje a Amanda Miguel, la artista mencionó que se imaginaba que tanto ella como su hija, Ana Victoria, estaban destrozadas: “Chicos, de verdad no me siento bien, de verdad no me siento bien, discúlpenme, discúlpenme, me tiene muy mal esto, no lo puedo creer”, dijo sin poder contener el llanto.