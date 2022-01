Tenía 70 años. El músico argentino naturalizado mexicano murió el jueves por la tarde en Los Ángeles, informó su hija Ana Victoria en un comunicado emitido la madrugada del viernes por Diam Music, la empresa discográfica de Verdaguer y su esposa, según The Associated Press.

“Sí estaba vacunado, pero el virus lo atacó en USA cuando estaba la variante Delta”, dijo Claudia López Ibarra publicista del intérprete en un mensaje enviado a The Associated Press de acuerdo con TV Notas. El comunicado también fue publicado en la cuenta de Twitter de Amanda Miguel.

El último mensaje de amor de Diego Verdaguer

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, dice el tuit junto a una imagen de la pareja en la playa y parte de la letra de su canción “La ladrona”: “Cuídame, quiéreme, bésame, mímame”, según The Associated Press.

