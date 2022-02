Horas más tarde, Ana Victoria, descendiente de los intérpretes de Simplemente amor, desmintió a su media hermana a través de sus redes sociales: “Nuestra agente de relaciones públicas no mintió (existe un certificado de vacunación). Lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy”, se lee en el texto que publicó.

“Mi padre no estaba vacunado en lo absoluto. Mi padre es hermoso, creativo, bueno, nadie es perfecto, pero es muy bueno. Fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar”, indicó a diferentes medios de comunicación Gimena, quien es artista plástica y es la primera hija que tuvo el intérprete de Volveré, producto de una relación previa al famoso y longevo matrimonio que tuvo con la también cantante Amanda Miguel.

El estatus de vacunación contra la Covid-19 de Diego Verdaguer, quien falleció la semana pasada a los 70 años de edad por complicaciones del virus, sigue siendo debate. Gimena Boccadoro, hija mayor del cantante de origen argentino, dijo que su papá no tenía vacunas contra el coronavirus.

Horas después de que compartiera el comunicado de la Familia Verdaguer Miguel donde se informara sobre el sensible fallecimiento del cantante argentino Diego Verdaguer, su hija Gimena compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram con un emotivo texto con el que se despidió de su padre por última vez.

“Nunca aprenderé a vivir sin ti”

Un par de días después de haberse despedido de su padre, Gimena Boccadoro compartió otra serie de imágenes en las que Diego Verdaguer aparece junto a ella y sus nietos, Malena y Elan, a quien le dedicó nuevamente un texto por demás emotivo: “Nunca, nunca, nunca aprenderé a vivir sin ti”.

“El amor que nos tenemos es infinito, tan infinito como eres tú. Papi mi, mi pa. ¿Sabes cuántas personas me dicen que estás orgulloso de mí? Tal como me dijiste hace un par de semanas. Te amo tanto”. Las muestras de apoyo de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes en esta ocasión.