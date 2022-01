Verdaguer tuvo un romance con actriz mexicana, se estaba enamorando…

Amanda Miguel sabía que Diego había sido infiel

¿Diego dejó grabado tema musical junto a Juan Gabriel? Diego Verdaguer amor platónico. El cantautor México- argentino, Diego Verdaguer, falleció la madrugada del 28 de enero supuestamente por complicaciones de Covid-19, la disquera para la que el cantante trabajaba dio a conocer la información, Amanda Miguel y su hija también lo anunciaron por Twitter. El intérprete de “La ladrona”, obtuvo grandes éxitos, discos de Oro, y nominaciones a premios durante su carrera de más de 50 años de trayectoria. El cantante se destacó por haber tenido una relación bastante larga con Amanda Miguel, pero, hay una fuente que reveló que Diego estaba enamorado de otra… ¿Quién habrá sido la mujer que le robó el corazón? Diego Verdaguer amor platónico: Tuvo una relación muy cercana con una actriz mexicana No es ningún secreto que Verdaguer tuvo algunos problemas con Amanda Miguel, pues estos casi le cuestan la relación. La ahora viuda de Diego, llegó a hablar en entrevistas sobre las complicaciones que vivieron en su matrimonio, que tienen que ver con infidelidades por parte del fallecido cantante. En el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de “Volveré” negó el hecho de haber mantenido una relación amorosa con la actriz Salma Hayek, sin embargo, contó que sí tuvo un acercamiento “muy cercano” con la actriz veracruzana.

Fue su amor platónico Verdaguer, al haber hecho impactante declaración, optó por soltar toda ‘la sopa’. “Tuvimos una cena en el auto, hubo un beso”, declaró el intérprete en 2018. Pese a que las cosas quedaron así, en el año 2020 en el programa ‘En sus batallas’ Verdaguer habló nuevamente de este tema, aclarando dudas y diciendo como fue que coincidió con la actriz. “Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto”, aseguró Infobae.

Diego Verdaguer amor platónico: Se estaba enamorando de Hayek Verdaguer claramente cayó en los encantos de la actriz mexicana, según el portal Infobae, el cantante México- argentino, declaró que ante la belleza y talento de Salma Hayek, se rindió ante ella, y habría declarado además que pudo haber mantenido cualquier tipo de relación con la mexicana. “Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó…de repente me miré al espejo y dije ‘a ver , a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando, dije ‘Ok, está bien’ y me calmé”, comentó Verdaguer.

Así se conocieron Diego Verdaguer y Amanda Miguel El romance entre Verdaguer y Amanda Miguel comenzó en los años 80, cuando la cantante tenía apenas 18 años. Diego comentó, que se enamoró de ella un día que la vio caminar por las calles de Argentina, desde ese momento comenzó a nacer el amor. La compositora, aceptó tomarse un café con Verdaguer, y tuvieron una relación ‘no formal’ por un tiempo, Diego llegó a comentar que cuando la cantante se sintió segura, ya pudieron formalizar la relación. La pareja se casó por el civil unos años después, pero no fue hasta el año 2015 que contrajeron matrimonio en Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en la Ciudad de México.

Diego Verdaguer amor platónico: Amanda sabía que le habían sido infiel Pese a que la mayoría de los fans del dúo de cantantes pensaba que ambos mantenían “la relación perfecta”, Amanda Miguel dio fuertes declaraciones sobre su matrimonio con Diego Verdaguer en el 2018 en donde dio a conocer que su esposo le había sido infiel. “Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (…) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”. Declaró Amanda en entrevista con Omar Chaparro.

Diego Verdaguer amor platónico: Dejó Verdaguer dúo grabado con Juan Gabriel Diego Verdaguer fue un artista que hizo y deshizo a plenitud, colaborando con colegas de la talla de Joan Sebastian, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, entre muchos otros, además de formar una familia unida con su amor eterno, Amanda Miguel, y su hija, Ana Victoria. Así fue cumpliendo muchos de sus sueños. Sin embargo, al argentino naturalizado mexicano le faltó tiempo, y su partida, a los 70 años, a causa de Covid-19, dejó inconclusos muchos de sus proyectos. Uno de los más significativos fue el tema “El Sol Ya Salió”, que trabajó junto a su amigo “El Divo de Juárez” y cuyo lanzamiento fue truncado por la familia del ícono mexicano. “Diego tenía mucha ilusión de que saliera este tema, que compuso junto a Juan Gabriel, y que nos divertimos tanto haciéndolo los tres, y con Amanda, que también estaba ahí, y al final no lo dejaron. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero es una pena. “Y ya no importa si ceden o no ceden porque la ilusión la tenía Diego. Él es el que tenía mucha ilusión de que la gente la escuchara. Se malinterpretó todo diciendo que él quería aprovecharse de Juan Gabriel, pero no era el caso y eso le causó una gran pena. Si sale ahora, qué bueno, pero ya qué más da”, compartió el productor Gustavo Farías, quien colaboró en varias producciones junto a Verdaguer, con quien compartía una amistad de años. (Con información de Agencia Reforma)

Siempre trabajó a lado de su esposa El año pasado, la cantante de “Él Me Mintió” compartió numerosos mensajes en Twitter en los que evidenciaba su postura antivacunas, por lo cual se especulaba que la causa de la muerte del artista podría haberse derivado de complicaciones por la falta de alguna dosis. Sin embargo, una fuente cercana a la familia aseguró que Verdaguer contaba con ellas antes de contagiarse, en diciembre pasado. Verdaguer trabajó siempre de la mano de su esposa, a quien produjo canciones en muchas ocasiones y con quien formó su sello discográfico, Diam Music, dejando un legado que permanecerá en su familia. “Realmente es una pena haberlo perdido. Siempre tenía muy buena disposición, buen humor. Se reía todo el tiempo, te hacía sentir bien, te echaba porras. Fue un muy buen amigo y artista; la verdad, es muy triste haberlo perdido. “Diego me enseñó a cuidar los detalles, era una persona que ponía mucha atención en la producción, era un perfeccionista, y la realidad es que su afecto por el detalle siempre hacía la diferencia, y yo le aprendí eso desde la primera vez que trabajamos juntos, en 1996”, destacó el creativo. (Con información de Agencia Reforma). Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.