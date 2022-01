“Quizás ‘la vacuna’ sea el famoso Covid. No gracias, ni el microchip para nada”, escribió Amanda Miguel en abril de 2020. También, usuarios recordaron que, en agosto del año pasado, la esposa de Diego Verdaguer hizo varios retuits de las publicaciones de protestas en todo el mundo de cientos de personas que no se querían vacunar y estaban en contra de los pasaportes de vacunas que los gobiernos estaban exigiendo como obligatorios.

Tras la muerte del cantante argentino Diego Verdaguer a causa del Covid-19, cibernautas han empezado a desempolvar publicaciones que Amanda Miguel hizo sobre la pandemia, como cuando expresó que la vacuna tenía un microchip integrado y por ello no se la aplicaría.

¿Diego Verdaguer y Amanda Miguel eran antivacunas? La famosa intérprete mostró en diversas ocasiones dudas sobre la vacuna Covid-19 y su descontento con un pasaporte para los vacunados, por lo que algunas personas en redes sociales han especulado si la cantante y su esposo no se inocularon.

Esposa de Diego Verdaguer mostraba su apoyo a Eduardo Verástegui, quien aseguraba haber superado al Covid-19 sin haberse vacunado

En julio de 2021, Amanda Miguel compartía las protestas sobre “la falsa pandemia”, que se hacían en Italia, las cuales incluían un hashtag que decía “dictadura sanitaria”, debido que se pedía libertad de decisión para inocularse: “BOMBA MÉDICA: Hematólogo publica resultados que muestran que las vacunas COVID de Moderna hacen que los glóbulos rojos cambien de redondos a tubulares, obligándolos a pegarse (sic)”, escribió en otra publicación.

Además, la esposa de Diego Verdaguer en repetidas ocasiones apoyó a Eduardo Verástegui en sus polémicas declaraciones en contra de las vacunas como cuando el actor publicó que superó el Covid sin haberse vacunado: “Ya supérenlo, borregos. No me inyecté jeringa, me dio COVID. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca” (Con información de Agencia El Universal).